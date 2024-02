TENIS Marți, 06 Februarie 2024, 14:50

​Naomi Osaka a suferit a treia înfrângere consecutivă de la revenirea în tenis, fosta lideră WTA părăsind turneul de la Abu Dhabi în runda inaugurală.

Naomi Osaka Foto: William WEST / AFP / Profimedia

Naomi Osaka, eliminată în runda inaugurală de la Abu Dhabi de Danielle Collins

Nipona în vârstă de 26 de ani a fost depășită în două seturi, scor 7-5, 6-0, de Danielle Collins (americana a venit din calificări și se află în prezent pe locul 71 WTA).

Ajunsă după peste un an de inactivitate pe locul 757 mondial, japoneza a beneficiat de un wild card pentru a putea evolua pe tabloul principal de la Abu Dhabi.

Dacă primul set a fost unul foarte echilibrat, diferența a fost făcută de un singur break, la scorul de 5-5, manșa a doua a fost una care a curs într-o singură direcție.

Osaka s-a prăbușit din punct de vedere mental, iar setul i-a revenit lui Collins cu un neverosimil 6-0 (nipona a pierdut opt gameuri la rând). Partida a durat o oră și 23 de minute.

DERROTA EN PRIMERA RONDA. \uD83C\uDDEF\uD83C\uDDF5❌



Naomi Osaka se encontró con una \uD83C\uDDFA\uD83C\uDDF8 Danielle Collins inspirada y se despidió del WTA 500 de #AbuDhabi.



➡️ 7-5 y 6-0 para la estadounidense que irá ante Rybakina en octavos. pic.twitter.com/KifVOVR6eF — ESPN Tenis (@ESPNtenis) February 6, 2024

Danielle Collins is into the WTA 500 Abu Dhabi R2



7-5 6-0 vs. Naomi Osaka, saving 6/6 BPs



She will face Rybakina next pic.twitter.com/AJf1PSfyct — Mario Boccardi (@marioboc17) February 6, 2024

Rezultate consemnate marți

Danielle Collins - Naomi Osaka 7-5, 6-0

Cristina Bucşa - Wang Xinyu 5-7, 6-0, 6-3

Sara Sorribes - Linda Noskova 6-3, 3-6, 6-3

Magda Linette - Alexandra Eala 7-6(4), 6-1

De știut:

De la revenirea în tenis, Naomi Osaka a pierdut trei meciuri dintr-un total de patru jucate.

Naomi s-a retras din tenis inițial din cauza problemelor de sănătate mintală, iar mai apoi pentru că a rămas însărcinată (a născut o fetiță în luna iulie a anului trecut).

În turul al doilea de la Abu Dhabi, Danielle Collins va da peste Elena Rybakina, principala favorită a întrecerii.



Mubadala Abu Dhabi Open are loc în perioada 5-11 februarie, pe hard, face parte din categoria WTA 500, are premii totale în valoare de $922.573, iar campioana en-titre este Belinda Bencic (2023).

Principalele favorite de la Abu Dhabi sunt Elena Rybakina (1), Ons Jabeur (2), Maria Sakkari (3) și Barbora Krejcikova.

Cine este Naomi Osaka

Născută pe 16 octombrie 1997, la Osaka, Japonia, Naomi a urcat pe primul loc al ierarhiei WTA la 28 ianuarie 2019. Are 7 titluri câștigate în carieră, iar 4 dintre acestea sunt de Grand Slam. A câștigat 266 de partide și a înregistrat până acum 151 de înfrângeri. Doar din premiile din tenis a adunat $21,270,619.

Competițiile câștigate de Naomi Osaka

2021 - Australian Open / 2020 - US Open / 2019 - Australian Open, Osaka, Beijing / 2018 - Indian Wells, US Open.