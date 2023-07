​Naomi Osaka, fostă lideră a clasamentului WTA și câștigătoare a patru titluri de Grand Slam, a născut o fetiță.

>> Însărcinată și fără meci jucat de aproape un an, Naomi Osaka câștigă o avere în 2023

Anunțul a fost făcut de rapperul Cordae în timpul unui concert. Partenerul niponei a precizat că numele fetiței este Shai.

Osaka se află la Los Angeles și a vorbit recent despre numele micuței: „Aș spune că ne dorim mai degrabă ceva unic, nu tradițional”.

Într-un interviu oferit publicației People, Naomi a recunoscut că se aștepta să aibă „o tonă de pofte” pe parcursul sarcinii, dar a fost surprinsă să constate că nu a dorit „nimic ieșit din comun”.

Cordae announcing the birth of his and Naomi Osaka’s daughter.



He also reveals their daughter’s name if you listen closely \uD83D\uDC42\uD83D\uDD08 pic.twitter.com/B5vRJV5mGT https://t.co/k6xpIRmydX