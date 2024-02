TENIS Sâmbătă, 03 Februarie 2024, 12:23

0

​Stefanos Tsitsipas se duelează cu echipa României în Cupa Davis, iar grecul a afirmat că are obiective mărețe pentru 2024, sezon în care speră să obțină primul său titlu de Grand Slam și o medalie la Jocurile Olimpice de la Paris.

Stefanos Tsitsipas Foto: Marco Canoniero / Shutterstock Editorial / Profimedia

Stefanos Tsitsipas vrea să câștige un Grand Slam și o medalie la JO 2024

Ajuns pe locul 10 în clasamentul ATP (după eliminarea prematură de la Australian Open), Tsitsipas va folosi confruntarea dintre Grecia și România (Cupa Davis) ca pregătire pentru Jocurile Olimpice de la Paris.

„Obiectivul meu în acest an este să câștig un Grand Slam și o medalie olimpică. Înseamnă foarte mult pentru mine. Să concurez alături de fratele meu, Petros, la Jocurile Olimpice de la Paris este unul dintre visurile vieții mele” - Stefanos Tsitsipas, citat de PuntoDeBreak.

„Ceea ce ne face foarte puternici împreună, ca și cuplu, este faptul că Stefanos este un super atlet, iar eu, la rândul meu, sunt un jucător care are o viziune foarte bună pe teren” - Petros Tsitsipas.

De-a lungul timpului, relația lui Stefanos cu tatăl său a fost una tensionată, dar cei doi par că se înțeleg acum excelent și dublul finalist de Grand Slam (Roland Garros 2021 și Australian Open 2023) are numai cuvinte de laudă la adresa celui care-l antrenează.

„Tatăl meu și cu mine am avut întotdeauna tenisul în comun, a fost ceva ce am împărtășit. Când el nu este cu mine, simt că o parte din identitatea mea ca jucător se pierde. În diferite momente din trecut, el nu a fost cu mine și am simțit că sunt pe jumătate jucător.

Uneori nu vorbesc prea bine despre el, dar este singura persoană care mă înțelege, iar asta face parte din meserie. Partea bună este că putem separa partea de tată de cea de antrenor” - Stefanos Tsitsipas.

La rândul său, Apostolos a vorbit despre relația cu Stefanos și i-a avertizat pe viitorii adversari ai fiilor săi.

„Cred că este foarte important să fii un tată bun, să-i dai sfaturile potrivite. În ceea ce privește latura de antrenor, am evoluat de-a lungul anilor. Am învățat să depășim dificultățile și adversitățile.

Relația dintre cei doi este din ce în ce mai puternică, mai ales acum că pot juca împreună. Ei vor să realizeze lucruri la care au visat și cred că sunt pe drumul cel bun” - Apostolos Tsitsipas.

Cupa Davis, programul întâlnirii dintre Grecia și România

Întâlnirea Grecia – România, din play-off-ul pentru menţinerea în Grupa Mondială I a Cupei Davis, are loc la Liossia Olympic Sports Hall din Atena.

Sâmbătă, 3 februarie / de la ora 16:00



Stefanos Tsitsipas - Marius Copil

Aristotelis Thanos - Nicholas Ionel.

Duminică, 4 februarie / de la ora 12:00



Stefanos Tsitsipas / Petros Tsitsipas - Marius Copil / Victor Vlad Cornea

Stefanos Tsitsipas - Nicholas Ionel

Aristotelis Thanos - Marius Copil.

Grecia - România, componența echipelor

România: Marius Copil (294 ATP la simplu), Nicholas David Ionel (265 ATP), Cezar Creţu (364 ATP), Luca Preda (1.095 ATP) şi Victor Vlad Cornea (69 ATP la dublu).

Grecia: Stefanos Tsitsipas (10 ATP), Alexandros Skorilas (753 ATP), Ioannis Xilas (1.286 ATP), Aristotelis Thanos (1.428 ATP) şi Petros Tsitsipas (95 ATP la dublu).

De știut:

Aceasta este cea de-a treia confruntare în Cupa Davis dintre cele două echipe, fiecare având câte o victorie.

În 1933, Grecia a învins cu 4-1, la Atena, în turul al doilea al zonei Europa.