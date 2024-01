​Jannik Sinner a cucerit primul său titlu de Grand Slam la Australian Open 2024, iar Maria Sharapova s-a folosit de această oportunitate pentru a posta un videoclip amuzant cu tânărul jucător italian.

Sinner și Sharapova s-au împrietenit grație lui Riccardo Piatti, care l-a antrenat timp de opt ani pe italian și i-a fost aproape rusoaicei la finalul carierei.

Masha a profitat de triumful lui Sinner de la Australian Open 2024 și a postat un videoclip în care fredonează un cântec de Crăciun alături de acesta.

„Știam că într-o zi vei regreta asta. Felicitări, campionule! Răbdare, echilibru și clasă”, a fost mesajul postat de Sharapova pe Twitter.

I knew that one day you’ll regret this \uD83E\uDD23\uD83E\uDD23 Congrats Champ!! patience, poise & class \uD83C\uDFC6\uD83D\uDC4F pic.twitter.com/GwnQ2B4Esm