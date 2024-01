​Aryna Sabalenka a făcut un nou pas spre apărarea titlului cucerit anul trecut de la Australian Open. Sportiva din Belarus s-a calificat în finala ediției din 2024, joi, după ce a învins-o în două seturi pe Coco Gauff.

Favorită 2 la începutul competiției de la Melbourne, Sabalenka s-a impus după un meci de mare luptă, scor 7-6(2), 6-4. Partida a durat o oră și 44 de minute.

Aryna a început mult mai bine meciul și a condus cu 5-2, dar Coco a revenit spectaculos câștigând patru gameuri la rând (a salvat și o minge de set). Sabalenka a recuperat breakul în ultimul moment (a egalat la 6) și s-a impus categoric în tiebreak, scor 7-2.

Cele două jucătoare au lansat mult mai bine în setul secund, dar Gauff (campioană la US Open 2023) a cedat până la urmă în al nouălea game, când Sabalenka a fructificat a cincea minge de break din această manșă. Aryna a închis apoi meciul cu serviciul, scor 6-4.

Sabalenka a fost jucătoarea care a dictat ritmul pe Rod Laver Arena: a reușit 33 de lovituri câștigătoare (22 bifate de adversară), dar a comis și mai multe erori neforțate (28-20). De cealaltă parte, Gauff a servit 5 ași, dar a comis 8 duble greșeli.

