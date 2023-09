Coco Gauff a cucerit primul titlu de Grand Slam din carieră la doar 19 ani, după ce a învins-o pe Aryna Sabalenka în finala US Open 2023. Americanca a pierdut primul set al partidei de pe arena Arthur Ashe, dar a rezistat în fața loviturilor năprasnice ale viitoarei lidere WTA, a comis foarte puțin erori și s-a impus după două ore și șase minute de joc, scor 2-6, 6-3, 6-2.

Primul set a oferit unul dintre cele mai spectaculoase puncte ale sezonului din tenisul feminin. Sabalenka și-a plimbat adversara pe tot terenul (Gauff a ajuns aproape de fiecare dată la minge) și a avut câștig de cauză după 40 de minute, scor 6-2.

Diferența în setul secund a fost făcută de o dublă greșeală făcută de sportiva din Belarus la minge de break pentru Gauff (la 2-1). Americanca a profitat din plin, a salvat o minge de rebreak în gameul următor și și-a adjudecat manșa cu 6-3.

În primul game din setul decisiv, Gauff a ajuns la timp după ce banda fileului a amortizat o minge trimisă de Sabalenka și a obținut breakul cu un smash.

Aryna nu a reușit să închidă robinetul erorilor neforțate până la 4-0 pentru adversară, iar apoi a cerut un timeout medical după ce a câștigat primul ei game.

Sabalenka a reușit să recupereze un break, dar și-a pierdut din noul serviciul și Gauff a obținut victoria ridicând în picioare spectatorii de pe cea mai mare arenă de tenis din lume.

Coco Gauff won the US Open in epic fashion. Match point \uD83D\uDC47 pic.twitter.com/QMAwRod7B7

No shortage of speed and power!



This women's final has been good early \uD83D\uDC40 pic.twitter.com/omk73IoV7l — US Open Tennis (@usopen) September 9, 2023

What a backhand winner from Coco Gauff! pic.twitter.com/JhDcFpsJ4E — US Open Tennis (@usopen) September 9, 2023

Coco and Aryna are delivering!



We may not see a better point all day. pic.twitter.com/7lRB8nWY0x — US Open Tennis (@usopen) September 9, 2023

Just so so good from both sides! \uD83D\uDC4F pic.twitter.com/TkYkoA5rLt — US Open Tennis (@usopen) September 9, 2023