Novak Djokovic - Best European athlete in 2023, winning traditional competition by PAP. Fifth time winning this award ('11, '15, '18, '21).



Top 5:

\uD83C\uDDF7\uD83C\uDDF8 Djokovic - 178p

\uD83C\uDDF3\uD83C\uDDF1 Verstappen - 150p

\uD83C\uDDF8\uD83C\uDDEA Duplantis - 86p

\uD83C\uDDF8\uD83C\uDDEF Haaland - 80p

🇷🇸 Jokic - 74p