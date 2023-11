Miniserie video susținută de Superbet Joi, 23 Noiembrie 2023, 17:27

Un grup de antreprenori clujeni din care fac parte un fost tenismen și un fost handbalist, aduce la Cluj Napoca, anual, cele mai bune jucătoare de tenis feminin din România.

Simona Halep la Transylvania Open, Cluj-Napoca Foto: Alex Nicodim/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Transylvania Open a pornit cu prima ediție în pandemie și o licență închiriată. A adus pe teren româncele din top 100 și, în cele 3 ediții de până acum, cei care iubesc tenisul le-au putut vedea, nu doar la televizor, ci direct pe BT Arena pe Simona Halep, Sorana Cîrstea, Ana Bogdan, Irina Begu sau Jaqueline Cristian.

În această toamnă, la Hotnews.ro și StartupCafe.ro continuăm să căutam videostory-uri cu antreprenori care au investit bani, fie în sport, fie în activități care au legătură cu sportul.

În episodul șase din miniseria video ”Antreprenori în Sport” am filmat la Cluj-Napoca unde tocmai începuse ediția a 3-a Transylvania Open WTA 250. Am stat de vorbă cu Patrick Ciorcilă directorul turneului și cu Tiberiu Pop, fondatorul unei firme care asigură logistica întregii competiții și am aflat cât costă, cu ce bani se face și cum se vede de pe margine.

