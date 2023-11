După luni întregi de dezbateri și negocieri, WTA a anunțat acum calendarul pentru sezonul 2024, unul care se anunță a fi foarte încărcat, deși mai multe turnee au dispărut.

​

29 decembrie - 7 ianuarie: United Cup - Sydney, Perth (Australia) - WTA 500, hard

31 decembrie - 7 ianuarie: Brisbane (Australia) - WTA 500, hard

1 - 6 ianuarie: Canberra (Australia) - WTA 125, hard

1-7 ianuarie: Auckland (Noua Zeelandă) - WTA 250, hard

8-13 ianuarie: Adelaide (Australia) - WTA 500, hard

8-13 ianuarie: Hobart (Australia) - WTA 250, hard

14-28 ianuarie: Melbourne (Australia) - Australian Open - Grand Slam, hard

22-28 ianuarie: Da Nang (Vietnam) - WTA 125, hard

29 ianuarie - 4 februarie: Linz (Austria) - WTA 500, hard

29 ianuarie - 4 februarie: Hua Hing (Thailanda) - WTA 250, hard

5-11 februarie: Abu Dhabi (Emiratele Arabe Unite) - WTA 500, hard

11-17 februarie: Doha (Qahar) - WTA 1000, hard

18-24 februarie: Dubai (Emiratele Arabe Unite) - WTA 1000, hard

26 februarie - 3 martie: San Diego (SUA) - WTA 500, hard

26 februarie - 3 martie: Austin (SUA) - WTA 250, hard

6-17 martie: Indian Wells (SUA) - WTA 1000, hard

19-30 martie: Miami (SUA) - WTA 1000, hard

1-7 aprilie: Charleston (SUA) - WTA 500, zgură

1-7 aprilie: Bogota (Columbia) - WTA 250, zgură

15-21 aprilie: Stuttgart (Germania) - WTA 500, zgură

23 aprilie - 5 mai: Madrid (Spania) - WTA 1000, zgură

7-18 mai: Roma (Italia) - WTA 1000, zgură

19-25 mai: Strasbourg (Franța) - WTA 500, zgură

19-25 mai: Rabat (Maroc) - WTA 250, zgură

26 mai - 9 iunie: Paris (Franța) - Roland Garros - Grand Slam, zgură

10-16 iunie: 's-Hertogenbosch (Olanda) - WTA 250, iarbă

10-16 iunie: Nottingham (Marea Britanie) - WTA 250, iarbă

17-23 iunie: Birmingham (Marea Britanie) - WTA 250, iarbă

17-23 iunie: Berlin (Germania) - WTA 500, iarbă

23-29 iunie: Bad Homburg (Germania) - WTA 250, iarbă

24-29 iunie: Eastbourne (Marea Britanie) - WTA 500, iarbă

1-14 iulie: Londra (Marea Britanie) - Wimbledon - Grand Slam, iarbă

15-21 iulie: Palermo (Italia) - WTA 250, zgură

15-21 iulie: Budapesta (Ungaria) - WTA 250, zgură

21-26 iulie: Praga (Cehia) - WTA 250, zgură

21-26 iulie: Hamburg (Germania) - WTA 250, zgură

27 iulie - 4 august: Paris (Franța) - Jocurile Olimpice, zgură

29 iulie - 4 august: Washington DC (SUA) - WTA 500, hard

6-12 august: Toronto (Canada) - WTA 1000, hard

13-19 august: Cincinnati (SUA) - WTA 1000, hard

19-24 august: Monterrey (Mexic) - WTA 500, hard

19-24 august: Cleveland (SUA) - WTA 250, hard

26 august - 8 septembrie: New York (SUA) - US Open - Grand Slam, hard

9-15 septembrie: Monastir (Tunisia) - WTA 250, hard

9-15 septembrie: Guadalajara (Mexic) - WTA 500, hard

16-22 septembrie: Seul (Coreea de Sud) - WTA 500, hard

16-22 septembrie: Ningbo (China) - WTA 250, hard

25 septembrie - 6 octombrie: Beijing (China) - WTA 1000, hard

7-13 octombrie: Wuhan (China) - WTA 1000, hard - încă nu este confirmat

14-20 octombrie: Zhengzhou (China) - WTA 500, hard

14-20 octombrie: Osaka (Japonia) - WTA 250, hard

21-27 octombrie: Guangzhou (China) - WTA 250, hard

21-27 octombrie: Tokyo (Japonia) - WTA 500, hard

28 octombrie - 3 noiembrie: Nanchang (China) - WTA 250, hard

28 octombrie - 3 noiembrie: Merida (Mexic) - WTA 250, hard

28 octombrie - 3 noiembrie: Hong Kong (China) - WTA 250, hard.

A new season awaits \uD83C\uDFBE \uD83D\uDC40



Click below to view our Hologic WTA Tour 2024 calendar \uD83D\uDDD3️