TENIS Duminică, 12 Noiembrie 2023, 17:23

Jannik Sinner a început cu dreptul Turneul Campionilor și s-a impus în primul meci al zilei în fața lui Stefanos Tsitsipas, scor 6-4, 6-4.

Jannik Sinner Foto: Alberto Pezzali / AP / Profimedia

>> Aici poți afla cele mai importante detalii despre Turneul Campionilor 2023

Jannik Sinner, victorie în fața lui Stefanos Tsitsipas la Turneul Campionilor

Jannik Sinner a început cu o victorie actuala ediție a Turneului Campionilor și l-a învins în primul meci al zilei pe Stefanos Tsitsipas, campionul din 2019.

Clasat pe locul 4 în ierarhia ATP, sportivul pregătit de Darren Cahill l-a învins în două seturi pe Tsitsipas (6 ATP), la capătul unui meci ce a durat o oră și 26 de minute.

What a moment \uD83E\uDD29@janniksin seals his first win as a #NittoATPFinals qualifier in front of an adoring crowd in Turin! \uD83D\uDC4F pic.twitter.com/QKYo87ZQ1b — Tennis TV (@TennisTV) November 12, 2023

Turneul Campionilor 2023, Grupa A

1. Jannik Sinner 1p / 2-0

2. Novak Djokovic 0p / 0-0

3. Holger Rune 0p / 0-0

4. Stefanos Tsitsipas 0p / 0-2

Turneul Campionilor 2023, programul de duminică, 12 noiembrie

Ivan Dodig / Austin Krajicek - Maximo Gonzalez / Andres Molteni 6-4, 6-2

Jannik Sinner - Stefanos Tsitsipas 6-4, 6-4

19:30 Santiago Gonzalez / Edouard Roger-Vasselin - Marcel Granollers / Horacio Zeballos

22:00 Novak Djokovic - Holger Rune.

În România, competiția va putea fi urmărită în direct pe Eurosport.

Cum arată grupele de la Turneul Campionilor 2023

Tabloul de simplu

​Grupa Verde

(1) Novak Djokovic (Serbia) - campion en-titre

(4) Jannik Sinner (Italia)

(6) Stefanos Tsitsipas (Grecia)

(8) Holger Rune (Danemarca)

Grupa Roșie

(2) Carlos Alcaraz (Spania)

(3) Daniil Medvedev (Rusia)

(5) Andrey Rublev (Rusia)

(7) Alexander Zverev (Germania).

Cine a câștigat Turneul Campionilor de-a lungul timpului

Novak Djokovic 6 (2008, 2012, 2013, 2014, 2015, 2022)

Roger Federer 6 (2003, 2004, 2006, 2007, 2010, 2011)

Ivan Lendl 5 (1981, 1982, 1985, 1986, 1987)

Pete Sampras 5 (1991, 1994, 1996, 1997, 1999)

Ilie Năstase 4 (1971, 1972, 1973, 1975)

Boris Becker 3 (1988, 1992, 1995)

John McEnroe (1978, 1983,1984)

Bjorn Borg 2 (1979, 1980)

Lleyton Hewitt 2 (2001, 2002)

Alexander Zverev 2 (2018, 2021)

Andy Murray (2016)

Grigor Dimitrov (2017)

Stefanos Tsitsipas (2019)

Daniil Medvedev (2020)

Andre Agassi (1990)

Stan Smith (1970)

Nikolay Davydenko (2009)

Stefan Edberg (1989)

Jimmy Connors (1977)

Alex Corretja (1998)

Gustavo Kuerten (2000)

David Nalbandian (2005)

Manuel Orantes (1976)

Michael Stich (1993)

Guillermo Vilas (1974).