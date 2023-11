TENIS Duminică, 12 Noiembrie 2023, 08:30

0

Turneul Campionilor 2023 debutează duminică cu două meciuri foarte interesante din Grupa Verde. Aflat în căutarea celui de-al șaptelea titlu (acum se află la egalitate cu Roger Federer - câte 6), Novak Djokovic îl va întâlni în Pala Alpitour din Torino pe debutantul Holger Rune.

Novak Djokovic Foto: Manu Fernandez / AP / Profimedia

Turneul Campionilor 2023, programul de duminică, 12 noiembrie

13:00 Ivan Dodig / Austin Krajicek - Maximo Gonzalez / Andres Molteni

15:30 Jannik Sinner - Stefanos Tsitsipas

19:30 Santiago Gonzalez / Edouard Roger-Vasselin - Marcel Granollers / Horacio Zeballos

22:00 Novak Djokovic - Holger Rune.

În România, competiția va putea fi urmărită în direct pe Eurosport.

Cum arată grupele de la Turneul Campionilor 2023

Tabloul de simplu

​Grupa Verde

(1) Novak Djokovic (Serbia) - campion en-titre

(4) Jannik Sinner (Italia)

(6) Stefanos Tsitsipas (Grecia)

(8) Holger Rune (Danemarca)

Grupa Roșie

(2) Carlos Alcaraz (Spania)

(3) Daniil Medvedev (Rusia)

(5) Andrey Rublev (Rusia)

(7) Alexander Zverev (Germania).

Rezultate meciuri directe

Djokovic: 2-2 vs Alcaraz, 10-5 vs Medvedev, 3-0 vs Sinner, 5-1 vs Rublev, 11-2 vs Tsitsipas, 8-4 vs Zverev, 2-2 vs Rune. Total: 41-16. Victorii/înfrângeri în 2023: 51 - 5.

Alcaraz: 2-2 vs Djokovic, 2-2 vs Medvedev, 3-4 vs Sinner, 0-0 vs Rublev, 5-0 vs Tsitsipas, 3-3 vs Zverev, 2-1 vs Rune. Total: 17-12. Victorii/înfrângeri în 2023: 63-10

Medvedev: 5-10 vs Djokovic, 2-2 vs Alcaraz, 6-2 vs Sinner, 6-2 vs Rublev, 9-4 vs Tsitsipas, 10-7 vs Zverev, 1-1 vs Rune. Total: 39-28. Victorii/înfrângeri în 2023: 64-16

Sinner: 0-3 vs Djokovic, 4-3 vs Alcaraz, 2-6 vs Medvedev, 4-2 vs Rublev, 2-5 vs Tsitsipas, 1-4 vs Zverev, 0-2 vs Rune. Total: 13-25. Victorii/înfrângeri în 2023: 57-14

Rublev: 1-5 vs Djokovic, 0-0 vs Alcaraz, 2-6 vs Medvedev, 2-4 vs Sinner, 5-6 vs Tsitsipas, 3-5 vs Zverev, 2-1 vs Rune. Total: 15-27. Victorii/înfrângeri în 2023: 56-23

Tsitsipas: 2-11 vs Djokovic, 0-5 vs Alcaraz, 4-9 vs Medvedev, 5-2 vs Sinner, 6-5 vs Rublev, 9-4 vs Zverev, 0-2 vs Rune. Total: 26-38. Victorii/înfrângeri în 2023: 51-22

Zverev: 4-8 vs Djokovic, 3-3 vs Alcaraz, 7-10 vs Medvedev, 4-1 vs Sinner, 5-3 vs Rublev, 4-9 vs Tsitsipas, 0-1 vs Rune. Total: 27-35. Victorii/înfrângeri în 2023: 53-26

Rune: 2-2 vs Djokovic, 1-2 vs Alcaraz, 1-1 vs Medvedev, 2-0 vs Sinner, 1-2 vs Rublev, 2-0 vs Tsitsipas, 1-0 vs Zverev. Total: 10-7. Victorii/înfrângeri în 2023: 43-22.

De știut:

Patru dintre cei opt jucători care vor fi prezenți la Turneul Campionilor 2023 au câștigat competiția în trecut: Novak Djokovic (de șase ori), Alexander Zverev (de două ori), Stefanos Tsitsipas și Daniil Medvedev (câte o dată).

Ediția din 2022 (disputată tot la Torino) a fost câștigată de Novak Djokovic (a trecut în finală de Casper Ruud, scor 7-5, 6-3).

Tabloul de dublu

Grupa Verde

(1) Ivan Dodig / Austin Krajicek (Croația / SUA)

(4) Santiago Gonzalez / Edouard Roger-Vasselin (Mexic / Franța)

(5) Marcel Granollers / Horacio Zeballos (Spania / Argentina)

(7) Maximo Gonzalez / Andres Molteni (Argentina)

Grupa Roșie

(2) Wesley Koolhof / Neal Skupski (Olanda / Marea Britanie)

(3) Rohan Bopanna / Matthew Ebden (India / Australia)

(6) Rajeev Ram / Joe Salisbury (SUA / Marea Britanie) - campioni en-titre

(8) Rinky Hijikata / Jason Kubler (Australia).

The 2023 #NittoATPFinals singles & doubles groups are officially set. \uD83D\uDE4C



Who are you picking to take home the \uD83C\uDFC6 pic.twitter.com/mmNYi5NYwS — ATP Tour (@atptour) November 9, 2023

Orașele gazdă

Prima ediție a competiției s-a desfășurat la Tokyo, în 1970, și a fost câștigată de americanul Stan Smith (l-a învins pe Rod Laver). Competiția s-a plimbat prin toată lumea, după Tokyo urmând Paris, Barcelona, Boston, Melbourne, Stockholm, Houston, New York, Frankfurt, Hanover, Lisabona, Sydney, Shanghai, Londra și Torino.

Suprafața de joc

De-a lungul timpului, Turneul Campionilor s-a disputat pe „Carpet”, în 1974 s-a jucat pe iarbă (la Melbourne - Kooyong Stadium), „Outdoor Hard” la Houston (în 2003 și 2004) și „Indoor Hard” (la Londra - O2 Arena și Torino - Pala Alpitour).

Sistemul de joc

Vor fi două grupe de câte patru jucători. Se va juca după sistemul fiecare cu fiecare, iar primii doi clasați se vor întâlni în semifinale (încrucișat: locul unu cu locul doi din cealaltă grupă).

Clasamentul final al grupelor

Cele mai multe meciuri câștigate

Cele mai multe meciuri jucate.



Departajarea în caz de egalitate:

Egalitate în doi: Rezultatul meciului direct

Egalitate în trei:

Cel mai mare procentaj de seturi câștigate

Cel mai mare procentaj de gameuri câștigate

Cea mai bună clasare la începutul competiției.

Un jucător care se retrage pierde meciul cu 0-2 la seturi, iar adversarul obține o victorie cu 2-0, indiferent de scorul real în momentul abandonului.

Banii oferiți la Turneul Campionilor 2023

Ediția cu numărul 54 din istoria Turneului Campionilor l-ar putea face mai bogat pe marele câștigător cu $4.801.500.

Există o singură condiție: să câștige toate meciurile din grupă până la ridicarea trofeului.

Organizatorii italieni vor oferi la ediția din acest an premii record, iar dacă va exista un câștigător al turneului care să se impună în toate partidele (trei în grupă, semifinale și finală - total de cinci partide) acesta va pleca acasă cu un cec în valoare de $4.801.500.

Jucătorul de rezervă al competiției va primi $152.500 chiar dacă nu va evolua deloc la Torino.

Jucătorul care va disputa toate meciurile din faza grupei, dar nu va triumfa în niciunul nu va pleca cu mâna goală acasă: $325.500.

>> Turneul la care se poate câștiga cel mai mare premiu din istoria tenisului

Cine a câștigat Turneul Campionilor de-a lungul timpului

Novak Djokovic 6 (2008, 2012, 2013, 2014, 2015, 2022)

Roger Federer 6 (2003, 2004, 2006, 2007, 2010, 2011)

Ivan Lendl 5 (1981, 1982, 1985, 1986, 1987)

Pete Sampras 5 (1991, 1994, 1996, 1997, 1999)

Ilie Năstase 4 (1971, 1972, 1973, 1975)

Boris Becker 3 (1988, 1992, 1995)

John McEnroe (1978, 1983,1984)

Bjorn Borg 2 (1979, 1980)

Lleyton Hewitt 2 (2001, 2002)

Alexander Zverev 2 (2018, 2021)

Andy Murray (2016)

Grigor Dimitrov (2017)

Stefanos Tsitsipas (2019)

Daniil Medvedev (2021)

Andre Agassi (1990)

Stan Smith (1970)

Nikolay Davydenko (2009)

Stefan Edberg (1989)

Jimmy Connors (1977)

Alex Corretja (1998)

Gustavo Kuerten (2000)

David Nalbandian (2005)

Manuel Orantes (1976)

Michael Stich (1993)

Guillermo Vilas (1974).

Turneul Campionilor - Recorduri

Cele mai multe titluri (la simplu): Roger Federer, Novak Djokovic (6)

Cele mai multe titluri consecutive (la simplu): Novak Djokovic (4)

Cel mai în vârstă campion: Novak Djokovic, 35 de ani și 5 luni, în 2022

Cel mai tânăr campion: John McEnroe, 19 ani și 10 luni, în 1978

Cel mai bine clasat campion: Locul 1: Ilie Năstase (1973), Jimmy Connors (1977), Bjorn Borg (1979-80), John McEnroe (1984), Ivan Lendl (1985-87), Pete Sampras (1994, 1996-97), Lleyton Hewitt (2002), Roger Federer (2004, 2006-07), Novak Djokovic (2012, 2014-15, 2022) și Andy Murray (2016).

Cel mai slab clasat campion: Locul 12: David Nalbandian, în 2005.

Cele mai multe calificări: Roger Federer (17)

Cele mai multe victorii: Roger Federer (59).

Turneul Campionilor 2023 are loc în perioada 12-19 noiembrie, pe hard, în Pala Alpitour din Torino (Italia). Are premii totale în valoare de $9.000.000, la start se vor afla cei mai buni opt jucători ai sezonului, iar campionul en-titre este Novak Djokovic (l-a dublu s-au impus Rajeev Ram și Joe Salisbury).