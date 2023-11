TENIS Duminică, 12 Noiembrie 2023, 13:19

Daniil Medvedev va încerca să cucerească al doilea său titlu la Turneul Campionilor, iar rusul este însoțit la Torino de soția Daria și fiica Alisa.

Daniil Medvedev Foto: Chryslene Caillaud / Panoramic / Bestimage / Profimedia

>> Aici poți afla cele mai importante detalii despre Turneului Campionilor 2023

În timp ce se vizita arena Pala Alpitour, Alisa a observat un poster pe perete și s-a uitat nedumerită spre mama ei. Daria a clarificat situația: „E tata?”.

>> Daniil Medvedev a devenit părinte pe 14 octombrie 2022.

She recognized him \uD83E\uDD79 pic.twitter.com/evALtrY9tb — kay nonsense | turin time (@atp4me) November 11, 2023

Daniil Medvedev face parte din Grupa Roșie la Turneul Campionilor 2023. În primul meci îl va întâlni pe Andrey Rublev, luni, de la ora 22:00. Din grupă mai fac parte Carlos Alcaraz și Alexander Zverev.

Daniil a câștigat competiția în 2020 (4-6, 7-6(2), 6-4 vs Dominic Thiem) și a ajuns până în finală în 2021 (4-6, 4-6 vs Alexander Zverev). El a pierdut toate meciurile din grupe în 2019 și 2022.

Rezultatele înregistrate de Daniil Medvedev în meciurile cu adversarii de la Turneul Campionilor 2023: 5-10 vs Novak Djokovic, 2-2 vs Carlos Alcaraz, 6-2 vs Jannik Sinner, 6-2 vs Andrey Rublev, 9-4 vs Stefanos Tsitsipas, 10-7 vs Alexander Zverev, 1-1 vs Holger Rune. Total: 39-28. Victorii/înfrângeri în 2023: 64-16.

Turneul Campionilor 2023 are loc în perioada 12-19 noiembrie, pe hard, în Pala Alpitour din Torino (Italia). Are premii totale în valoare de $9.000.000, la start se vor afla cei mai buni opt jucători ai sezonului, iar campionul en-titre este Novak Djokovic (l-a dublu s-au impus Rajeev Ram și Joe Salisbury).

