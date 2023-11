TENIS Luni, 06 Noiembrie 2023, 10:34

Aryna Sabalenka a părăsit Turneul Campioanelor 2023 în semifinale, lidera WTA fiind învinsă categoric de Iga Swiatek, marea rivală din circuitul mondial. Mai mult decât atât, jucătoarea din Belarus poate pierde și locul 1 în lume dacă poloneza se impune la Cancun.

Aryna Sabalenka si Iga Swiatek Foto: Artur Widak/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Aryna Sabalenka recunoaște că Iga Swiatek a fost mult mai bună decât ea

Meciul dintre Aryna și Iga a semănat pe alocuri cu un monolog. Poloneza a fost la conducerea partidei, a servit mai bine, s-a folosit de forța loviturilor venite de peste fileu și a fost clar mai inspirată per total.

Victoria, scor 6-3, 6-2, a fost una conturată după o oră și 36 de minute.

La conferința de presă, Sabalenka a recunoscut supremația adversarei și a felicitat-o pe aceasta pentru victoria categorică și calificarea în finala Turneului Campioanelor.

Întrebată cum ar descrie performanța ei de la Cancun, Aryna a fost critică la adresa propriei persoane. „E o provocare să fac asta (n.r. să-și caracterizeze evoluția din Mexic). Mediocru, teribil, supărător”, a spus sportiva din Belarus.

„Iga a fost impresionantă astăzi, mult mai bună decât mine”, spune Aryna vorbind despre partida cedată clar contra polonezei.

Atunci când a fost chestionată pe marginea sezonului în curs, Sabalenka și-a schimbat discursul. „De necrezut, incredibil, cel mai bun”, a conchis sportiva care încă se află pe locul 1 WTA, citată de Eurosport.

Iga Swiatek vs Aryna Sabalenka, rezumatul partidei de la Turneul Campioanelor 2023

În urma victoriei de la Turneul Campioanelor, Swiatek conduce cu 6-3 în meciurile directe cu Sabalenka.

În marea finală, Iga (cap de serie doi) va da peste americanca Jessica Pegula (a cincea favorită). Meciul va avea loc marți, 7 noiembrie, de la ora 00:30 (ora României) și va putea fi urmărit în direct pe Digisport 2.

Dacă se va impune în marea finală a Turneului Campioanelor, Iga Swiatek va reveni pe primul loc al ierarhiei WTA. Va acumula 9295 de puncte, în timp ce Sabalenka va rămâne cu cele 9050 din prezent.

Turneul Campioanelor 2023 are loc în perioada 29 octombrie - 5 noiembrie, pe hard, la Cancun, Mexic. Are premii totale în valoare de $9.000.000, la start se află cele mai bune opt jucătoare ale sezonului, iar campioana en-titre este Caroline Garcia (nu s-a calificat la ediția din acest an).