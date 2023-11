TENIS Sâmbătă, 04 Noiembrie 2023, 09:05

Iga Swiatek a bifat o nouă prestație aproape perfectă la Cancun (Mexic), a trecut fără emoții de Ons Jabeur și s-a calificat în semifinalele Turneului Campioanelor 2023.

Iga Swiatek Foto: Jean Catuffe/Dppi / Zuma Press / Profimedia

Iga Swiatek, în semifinale la Turneul Campioanelor 2023

Swiatek (2 WTA) a avut nevoie de doar 69 de minute pentru a câștiga meciul cu Jabeur (7 WTA), scor 6-1, 6-2.

Iga a comis doar 11 erori neforțate (23 în dreptul tunisiencei) și a servit mult mai bine decât adversara sa.

Swiatek se va duela în semifinale cu Aryna Sabalenka. Dacă va câștiga competiția, poloneza va termina anul pe primul loc în clasamentul WTA.

Rezumatul partidei dintre Iga Swiatek și Ons Jabeur

Grupa Chetumal, clasament final

1. Iga Swiatek 3-0 (victorii / înfrângeri) / 6-0 seturi

2. Coco Gauff 2-1 / 4-3

3. Ons Jabeur 1-2 / 2-4

4. Marketa Vondrousova 0-3 / 1-6.

Turneul Campioanelor 2023, semifinale

Jessica Pegula (5) - Coco Gauff (3)

Aryna Sabalenka (1) - Iga Swiatek (2).

Turneul Campioanelor 2023 are loc în perioada 29 octombrie - 5 noiembrie, pe hard, la Cancun, Mexic. Are premii totale în valoare de $9.000.000, la start se află cele mai bune opt jucătoare ale sezonului, iar campioana en-titre este Caroline Garcia (nu s-a calificat la ediția din acest an).