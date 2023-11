TENIS Sâmbătă, 04 Noiembrie 2023, 08:45

​Coco Gauff s-a aflat la un game distanță de eliminarea de la Turneul Campioanelor 2023, dar sportiva din SUA a reușit până la urmă să o învingă pe Marketa Vondrousova și s-a calificat în semifinale.

Coco Gauff Foto: Andy Wong / AP / Profimedia

>> VIDEO Turneul Campioanelor: Iga Swiatek, încă o victorie categorică - Duel de foc în semifinale

Coco Gauff, în semifinale la Turneul Campioanelor 2023

Favorită 3 a competiției de la Cancun (Mexic), Gauff s-a impus după două ore și jumătate de joc (meciul a fost întrerupt de mai multe ori din cauza ploii), scor 5-7, 7-6(4), 6-3.

Coco a revenit după ce a fost condusă cu două breakuri în primul set (0-3), dar și-a pierdut din nou serviciul la 5-5 și Marketa (campioana de la Wimbledon 2023) și-a adjudecat prima manșă.

Gauff (câștigătoarea US Open 2023) a condus cu 4-1 și 5-3 în setul secund, însă Vondrousova a câștigat trei gameuri la rând și a ajuns în postura de a servi pentru victorie (6-5). Coco nu a cedat sub presiune, a jucat agresiv și setul a ajuns în tiebreak, unde americanca a avut câștig de cauză, scor 7-4.

În vârstă de doar 19 ani, Gauff a dictat ritmul în setul decisiv, nu și-a mai pierdut serviciul și s-a impus de două ori la retur, scor 6-3.

Coco Gauff se va duela în semifinale cu Jessica Pegula, partenera ei din proba de dublu. Cele două s-au mai întâlnit de trei ori în competiții oficiale, iar Pegula conduce cu 2-1.

Rezumatul partidei dintre Coco Gauff și Marketa Vondrousova

Grupa Chetumal, clasament final

1. Iga Swiatek 3-0 (victorii / înfrângeri) / 6-0 seturi

2. Coco Gauff 2-1 / 4-3

3. Ons Jabeur 1-2 / 2-4

4. Marketa Vondrousova 0-3 / 1-6.

Turneul Campioanelor 2023, semifinale

Jessica Pegula (5) - Coco Gauff (3)

Aryna Sabalenka (1) - Iga Swiatek (2).

Turneul Campioanelor 2023 are loc în perioada 29 octombrie - 5 noiembrie, pe hard, la Cancun, Mexic. Are premii totale în valoare de $9.000.000, la start se află cele mai bune opt jucătoare ale sezonului, iar campioana en-titre este Caroline Garcia (nu s-a calificat la ediția din acest an).