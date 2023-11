TENIS Joi, 02 Noiembrie 2023, 14:54

Ons Jabeur (triplă finalistă de Grand Slam) a anunțat că va dona o parte din câștigurile sale de la Turneul Campioanelor 2023 copiilor palestinieni.

Ons Jabeur Foto: Martin KEEP / AFP / Profimedia

Prezentă la competiția de la Cancun (acolo unde se întrec cele mai bune opt jucătoare de tenis ale sezonului 2023), Jabeur a spus că vrea pace în lume și ca va dona bani pentru a-i ajuta pe copiii palestinieni aflați în suferință din cauza războiului dintre Israel și Hamas.

„Este foarte greu să vezi copii şi bebeluşi murind în fiecare zi. Mi se rupe inima. Aşa că am decis să donez o parte din premiul meu pentru a-i ajuta pe palestinieni.

Nu pot să mă bucur de această victorie cu ceea ce se întâmplă. Îmi pare rău, suntem aici pentru tenis, dar este atât de frustrant...

Nu este un mesaj politic, ci doar umanitate, vreau pace în lume, asta e tot. Am decis să-mi donez premiul în bani pentru a ajuta copiii palestinieni”, a precizat sportiva din Tunisia în vârstă de 29 de ani.

