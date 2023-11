TENIS Joi, 02 Noiembrie 2023, 08:46

Iga Swiatek s-a specializat în ultima perioadă pe seturi câștigate cu 6-0, iar meciul cu Coco Gauff de la Turneul Campioanelor 2023 nu a făcut excepție. Poloneza a trecut în două manșe (6-0, 7-5) de campioana en-titre de la US Open și este tot mai aproape de calificarea în semifinale.

Iga Swiatek Foto: CHRISTOPHE SAIDI / Sipa Press / Profimedia

Iga Swiatek, victorie cu Coco Gauff la WTA Finals 2023

Iga a avut parte de un start de meci fantastic: a adunat punct după punct, și-a câștigat game-urile de serviciu și a pus o presiune teribilă de la retur.

A rezultat un set câștigat cu 6-0 împotriva campioanei en-titre de la US Open 2023.

Trezită din letargie în setul al doilea, Coco a putut doar să împingă manșa în prelungiri, însă câștig de cauză a avut tot Iga: mai precisă, mai calmă, mai inspirată (7-5).

Partida a durat o oră și 29 de minute.

În celălalt meci al grupei, Ons Jabeur a trecut de Marketa Vondrosova, scor 6-4, 6-3.

Grupa Chetumal, clasament

1 Iga Swiatek 2-0 (victorii / înfrângeri) / 4-0 seturi

2 Coco Gauff 1-1 / 2-2

3 Ons Jabeur 1-1 / 2-2

4 Marketa Vondrousova 0-2 / 0-4

În semifinale se vor califica primele două clasate din grupă.

În urma acestui nou succes, Iga Swiatek o conduce cu 9-1 în meciurile directe pe Coco Gauff.

Rezumatul partidei dintre Iga Swiatek și Coco Gauff

În ultima etapă, pe 4 noiembrie, vor avea loc meciurile:

Coco Gauff vs Marketa Vondrousova

Iga Swiatek vs Ons Jabeur

Turneul Campioanelor 2023 are loc în perioada 29 octombrie - 5 noiembrie, pe hard, la Cancun, Mexic. Are premii totale în valoare de $9.000.000, la start se află cele mai bune opt jucătoare ale sezonului, iar campioana en-titre este Caroline Garcia (nu s-a calificat la ediția din acest an).