TENIS Joi, 02 Noiembrie 2023, 08:30

Marketa Vondrousova și Ons Jabeur s-au întâlnit la Turneul Campioanelor, meciul fiind o reeditare a finalei din acest sezon de la Wimbledon. Diferența a fost că de această dată s-a impus sportiva din Tunisia.

Marketa Vondrousova Foto: Han Yan / Xinhua News / Profimedia

Marketa Vondrousova, învinsă de Ons Jabeur la WTA Finals 2023

Locul 7 în ierarhia mondială, Jabeur a avut câștig de cauză în două seturi, scor 6-4, 6-3, la capătul unui meci care a durat o oră și 29 de minute.

Victoria o menține pe Ons în calculele calificării în semifinalele WTA Finals, în timp ce Vondrousova este tot mai aproape de eliminare (nu este însă în afara competiției din punct de vedere matematic, după cum informează siteul oficial al WTA).

Tot în a doua etapă a meciurilor din Grupa B, Iga Swiatek (locul doi mondial) a dispus de Coco Gauff (3 WTA), scor 6-0, 7-5. Partida a durat o oră și 29 de minute.

Grupa Chetumal, clasament

1 Iga Swiatek 2-0 (victorii / înfrângeri) / 4-0 seturi

2 Coco Gauff 1-1 / 2-2

3 Ons Jabeur 1-1 / 2-2

4 Marketa Vondrousova 0-2 / 0-4

După rezultatul consemnat la WTA Finals, Jabeur și Vondrosouva se află la egalitate, scor 4-4, în meciurile directe.

În semifinale se vor califica primele două clasate din grupă.

Rezumatul partidei dintre Jabeur și Vondrousova

În ultima etapă, pe 4 noiembrie, vor avea loc meciurile:

Coco Gauff vs Marketa Vondrousova

Iga Swiatek vs Ons Jabeur

Turneul Campioanelor 2023 are loc în perioada 29 octombrie - 5 noiembrie, pe hard, la Cancun, Mexic. Are premii totale în valoare de $9.000.000, la start se află cele mai bune opt jucătoare ale sezonului, iar campioana en-titre este Caroline Garcia (nu s-a calificat la ediția din acest an).