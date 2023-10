TENIS Duminică, 15 Octombrie 2023, 17:49

Andrey Rublev a pierdut duminică finala turneului ATP de la Shanghai, după ce a fost învins în trei seturi de Hubert Hurkacz, scor 3-6, 6-3, 6-7(8). La final, rusul a fost vizibil afectat de înfrângerea suferită.

Andrey Rublev Foto: NSJsport / Shutterstock Editorial / Profimedia

Andrey Rublev a ratat o minge de meci în finala cu Hubert Hurkacz

Andrey Rublev a ratat șansa de a cuceri cel de-al doilea titlu Masters 1000 al carierei, după ce fost învins în finala de la Shanghai de polonezul Hubert Hurkacz.

Deși revenise foarte bine în setul secund, pe care l-a și câștigat cu scorul de 6-3, rusul a avut mai multe momente de rătăcire pe parcursul jocului și chiar a ratat o minge de meci la scorul de 6-5.

La finalul disputei, Rublev a încercat să găsească explicații pentru eșecul suferit, dar a discutat și despre șansa de a evolua la Turneul Campionilor, ce va avea loc la Torino.

„Astăzi am avut câteva momente proaste, dar cred că, în general, am reușit să-mi gestionez mult mai bine emoțiile și de aceea cred că am reușit să câștig al doilea set și să am o șansă în al treilea. În setul al treilea cred că am avut șanse bune, dar totul a fost decis de mici detalii, în toate acele oportunități Hubi a servit la un nivel impresionant, eu nu am putut face nimic.

Pentru finalul sezonului nu am așteptări, vreau doar să mă antrenez în continuare, să dau tot ce am mai bun în fiecare zi pentru a putea să mă calific la Torino, iar acolo vom vedea ce se poate face. Mai am încă două turnee, dar dacă v-aș spune că obiectivul, da, este să mă calific la Torino. Sper să pot juca la un nivel înalt la Viena și la Paris, iar apoi vom vedea dacă voi reuși să ajung la Torino, caz în care voi mai avea un turneu.” - a transmis Rublev, potrivit Eurosport.