Novak Djokovic și Daniil Medvedev se întâlnesc duminică în finala US Open 2023, iar sârbul încearcă să-și ia revanșa în fața rusului după finala pierdută la Flushing Meadows în 2021.

Novak Djokovic si Daniil Medvedev Foto: Garrett Ellwood / AP / Profimedia

Novak Djokovic - Daniil Medvedev, în finala US Open 2023

Partida de pe arena Arthur Ashe va începe de la ora 23:00 (ora României) și va fi transmisă în direct pe Eurosport.

De știut:

Indiferent de rezultatul din finala US Open 2023, Novak Djokovic îl va detrona pe Carlos Alcaraz și va fi lider mondial începând de luni.

Novak Djokovic are 95 de titluri în palmares (23 de Grand Slam - un record), în timp ce Daniil Medvedev a cucerit 20 de trofee (unul de Grand Slam - US Open 2021)

Aceasta va fi a patra finală de Grand Slam disputată de Novak Djokovic în 2023. Sârbul s-a impus la Australian Open și Roland Garros și a fost învins de Carlos Alcaraz în ultimul act de la Wimbledon.

Djokovic și Medvedev s-au mai întâlnit de 14 ori, iar sârbul conduce cu 9-5.

Cea mai importantă partidă disputată de cei doi s-a terminat cu victoria rusului: 6-4, 6-4, 6-4 în finala US Open 2021.

Novak Djokovic a ajuns pentru a zecea oară în finala US Open și a egalat recordul deținut de Bill Tilden.

Medvedev a obținut cele mai multe victorii pe hard în 2023: 38 (are și 5 înfrângeri). De cealaltă parte, Djokovic a câștigat 26 de partide și a pierdut doar una (chiar în fața lui Daniil, în semifinale la Dubai).

Dacă va câștiga US Open 2023, Daniil Medvedev se va apropia la 785 puncte de Carlos Alcaraz (locul 1) și la 755 de Novak Djokovic (locul 2) în clasamentul ATP Live Race (pentru Turneul Campionilor de la Torino).

Novak Djokovic: „În 2021, am fost copleșit de oportunitatea avută. Nu vreau să se întâmple din nou”

„Înțeleg că, de fiecare dată când sunt în finala unui Grand Slam, este o nouă șansă pentru a scrie istorie. Sunt conștient de asta și, bineînțeles, sunt foarte mândru de asta, dar nu am prea mult timp și nici nu îmi permit să reflectez la aceste lucruri sau să mă gândesc prea mult la istorie în acest sens.

Când am făcut acest lucru în trecut, cum ar fi finala din 2021 aici, am fost poate copleșit de oportunitate și am avut o prestație sub așteptări. Nu vreau ca acest lucru să se întâmple din nou și voi încerca să mă concentrez doar pe ceea ce trebuie făcut și să mă pregătesc tactic pentru acest meci.

Evident, sunt foarte încântat de rezultatele de până acum la Grand Slamuri. Să joci în toate cele patru finale într-un sezon este uimitor. Este cea mai mare realizare la care mă pot gândi când încep sezonul. La asta visez, asta mi-am dorit cu adevărat, acolo vreau să fiu, într-o astfel de poziție.

A mai rămas un meci, așa că, bineînțeles, această discuție va fi probabil și mai bună dacă voi câștiga titlul. Dar cu siguranță, orice s-ar întâmpla, sunt extrem de mândru și mulțumit de ceea ce am realizat anul acesta în Grand Slamuri” - Novak Djokovic, potrivit ATP Tour.

Daniil Medvedev: „Trebuie să fiu de 10 ori mai bun decât în finala US Open 2021 pentru a-l învinge pe Djokovic”

„Cred că singurul mod în care mă pot folosi (de finala din 2021) este gândindu-mă că Novak, când pierde, nu mai este niciodată la fel după aceea. El este diferit. Are o mentalitate diferită. De aceea are 23 de Grand Slamuri, toate acele turnee Masters 1000 și săptămâni petrecute pe locul 1.

Așa că trebuie mă gândesc că el va fi de 10 ori mai bun decât a fost în acea zi, iar eu trebuie să fiu, dacă vreau totuși să-l înving, de 10 ori mai bun decât am fost în acea zi. Asta este ceea ce voi încerca să fac.

Am tendința de a juca agresiv, rapid, servesc bine. Probabil că viteza terenului mă ajută. De exemplu, la Indian Wells, faptul că am ajuns în finală a fost uimitor, pentru că practic nu pot lovi mingea acolo. Nu are nimic de-a face cu forehandul meu, așa că am învins niște tipi buni acolo, niște meciuri bune, dar imediat ce am ajuns la cineva precum Carlos, cu stilul lui de joc, s-a cam terminat pentru mine.

Împotriva lui Novak, este la fel. El este întotdeauna mai bun decât data precedentă. De exemplu, l-am învins în finala US Open, el m-a învins la Bercy într-un meci grozav. Carlos l-a învins la Wimbledon, Novak l-a învins la Cincinnati” - Daniil Medvedev, citat de ATP Tour.

Novak Djokovic - Daniil Medvedev, 9-5 în meciurile directe

2023, Dubai: 6-4, 6-4 pentru Medvedev

2023, Adelaide 1: 6-3, 6-4 pentru Djokovic

2022, Turneul Campionilor: 6-3, (5)6-7, 7-6(2) pentru Djokovic

2022, Astana: 4-6, 7-6(6) pentru Djokovic (abandon Medvedev)

2021, Paris Masters: 4-6, 6-3, 6-3 pentru Djokovic

2021, US Open: 6-4, 6-4, 6-4 pentru Medvedev

2021, Australian Open: 7-5, 6-2, 6-2 pentru Djokovic

2020, Turneul Campionilor: 6-3, 6-3 pentru Medvedev

2020, ATP Cup: 6-1, 5-7, 6-4 pentru Djokovic

2019, Cincinnati Masters: 3-6, 6-3, 6-3 pentru Medvedev

2019, Monte Carlo Masters: 6-3, 4-6, 6-2 pentru Medvedev

2019, Australian Open: 6-4, (5)6-7, 6-2, 6-3 pentru Djokovic

2017, Eastbourne: 6-4, 6-4 pentru Djokovic

2017, Cupa Davis: 3-6, 6-4, 6-1, 1-0 pentru Djokovic (abandon Medvedev).

Traseul lui Novak Djokovic până în finala US Open 2023

Turul I: 6-0, 6-2, 6-3 vs Alexandre Muller (84 ATP)

Turul II: 6-4, 6-1, 6-1 vs Bernabe Zapata Miralles (76 ATP)

Turul III: 4-6, 4-6, 6-1, 6-1, 6-3 vs Laslo Djere (38 ATP)

Optimi: 6-2, 7-5, 6-4 vs Borna Gojo (105 ATP)

Sferturi: 6-1, 6-4 ,6-4 vs Taylor Fritz (9 ATP)

Semifinale: 6-3, 6-2, 7-5(4) vs Ben Shelton (47 ATP).

Traseul lui Daniil Medvedev până în finala US Open 2023

Turul I: 6-1, 6-1, 6-0 vs Attila Balazs (fără clasament)

Turul II: 6-2, 6-2, (6)6-7, 6-2 vs Christopher O'Connell (69 ATP)

Turul III: 6-2, 6-2, 7-6(6) vs Sebastian Baez (32 ATP)

Optimi: 2-6, 6-4, 6-1, 6-2 vs Alex De Minaur (13 ATP)

Sferturi: 6-4, 6-3, 6-4 vs Andrey Rublev (8 ATP)

Semifinale: 7-6(3), 6-3, 3-6, 6-3 vs Carlos Alcaraz (1).