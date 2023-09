Prima semifinală de pe tabloul feminin de simplu de la US Open a fost întreruptă aproximativ 50 de minute în setul al doilea din cauza activiștilor de mediu. Vorbim despre patru persoane, iar una dintre acestea și-a lipit picioarele goale de cimentul de pe Arthur Ashe, îngreunând astfel munca organizatorilor.

La 1-0 la seturi pentru Gauff, în debutul manșei a doua, semifinala cu Muchova de la US Open 2023 a fost întreruptă aproximativ 50 de minute.

Patru activiști de mediu au întrerupt partida, iar unul dintre ei și-a lipit tălpile de podeaua de ciment de pe Arthur Ashe pentru a nu putea fi evacuat.

„Trei dintre cei patru protestatari au fost escortaţi în afara stadionului fără alte incidente. Cel de-al patrulea protestatar şi-a lipit picioarele goale de podeaua de ciment de pe Arthur Ashe.

Din cauza naturii acestei acţiuni, a fost nevoie de NYPD şi de personal medical pentru a-l scoate în siguranţă pe acest individ din stadion”, se precizează în comunicatul USTA (Federația de Tenis din SUA).

Cei patru protestatari aveau tricouri cu mesajul: „End Fossil Fuels”. Ei au fost reținuți de poliția din New York.

Momentul în care meciul Gauff vs Muchova a fost întrerupt

Sursa video: Eurosport.

