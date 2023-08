TENIS Luni, 28 August 2023, 12:00

Americanul ​Jack Sock a anunțat pe rețelele sociale că US Open 2023 (28 august - 10 septembrie) va fi ultimul turneu din cariera sa.

Jack Sock Foto: George Walker / Icon Sportswire / Profimedia

>> Retragere importantă din circuitul ATP

Jack Sock se retrage din tenisul profesionist după US Open 2023

Jack va împlini 31 de ani pe 24 septembrie, iar în circuitul ATP s-a remarcat atât în proba de simplu, cât și în cele de dublu și dublu mixt.

La US Open 2023, Sock va face echipă cu John Isner, „uriașul” de 2.08 metri urmând să se retragă şi el după încheierea acestui turneu.

„Pentru băiatul de opt ani care s-a îndrăgostit imediat de tenis. Sper că te-am făcut mândru. Au fost 14 ani de amintiri pe care nu le voi uita niciodată.

De la câștigarea a patru Grand Slamuri, aurul și bronzul olimpic, clasări în top 10 la simplu și dublu și participarea în echipele de Cupa Davis și Laver Cup, a fost dincolo de ceea ce aș fi putut visa vreodată.

Am jucat la Flushing Meadows de când aveam 17 ani, iar US Open din acest an va fi ultimul eveniment din cariera mea. Aștept cu nerăbdare să creez amintiri în fața celor mai buni fani din lume pentru ultima oară” - Jack Sock pe Instagram.

Jack a câștigat 4 titluri ATP la simplu, cel mai important fiind cel de la Paris Masters 2017. La nivel de Grand Slam, a ajuns până în turul patru la Roland Garros și US Open, iar cel mai bun rezultat la Australian Open și la Wimbledon a fost prezența în turul trei.

Americanul a strălucit la dublu și a adunat 16 trofee, trei fiind de Grand Slam. După ce a câștigat Wimbledon 2014 cu Vasek Pospisil, Jack a făcut echipă cu Mike Bryan și a avut un an 2018 incredibil (cei doi s-au impus la Wimbledon, US Open și Turneul Campionilor).

Primul trofeu important a venit în 2011, când a făcut echipă cu Melanie Oudin și a triumfat în proba de dublu mixt de la US Open.

Jack Sock are în palmares și două medalii olimpice, ambele cucerite la Rio, în 2016: aur la dublu mixt (cu Bethanie Mattek-Sands) și bronz la dublu (cu Steve Johnson - au fost învinși în semifinale de Florin Mergea și Horia Tecău).

Cel mai sus în ierarhia mondială de simplu s-a aflat pe locul 8 (pe 20 noiembrie 2017), iar la dublu a fost pe locul 2 (10 septembrie 2018). A adunat din premiile din tenis aproape 12 milioane de dolari.

Potrivit unor informaţii apărute în presa americană, Sock ar putea trece la pickleball după ce se va retrage din tenis.



Pe lângă rezultatele importante, fanii își vor aminti și de momentele spectaculoase oferite de Jack Sock pe terenul de tenis.