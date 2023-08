TENIS Vineri, 25 August 2023, 11:03

Joi a avut loc tragerea la sorți a tablourilor de simplu de la US Open 2023, iar încă din turul întâi vom avea parte de meciuri tari atât la feminin, cât și la masculin.

US Open Foto: Ed JONES / AFP / Profimedia

Cu cine vor juca primii patru favoriți de la feminin și masculin

Iga Swiatek (1) vs Rebecca Peterson (92 WTA)

Aryna Sabalenka (2) vs Maryna Zanevska (113 WTA)

Jessica Pegula (3) vs Camila Giorgi (52 WTA)

Elena Rybakina (4) vs Marta Kostyuk (27 WTA)

............................................................................

Carlos Alcaraz (1) vs Dominik Koepfer (78 ATP)

Novak Djokovic (2) vs Alexandre Muller (85 ATP)

Daniil Medvedev (3) vs Attila Balazs (fără clasament)

Holger Rune (4) vs Roberto Carballes Baena (64 ATP)

US Open 2023, meciuri tari din runda inaugurală

Venus Williams (407 WTA) vs Paula Badosa (46 WTA)

Va fi duelul dintre o multiplă campioană de Grand Slam (Venus - 43 de ani) și o fostă ocupantă a locului doi mondial (Paula).

Stefanos Tsitsipas (7 ATP) vs Milos Raonic (339 ATP)

Se vor întâlni al șaptelea favorit de la New York (Stefanos) și un fost ocupant al locului 3 în ierarhia mondială (Milos). Canadianul vrea să dea un restart carierei la 32 de ani și după o perioadă îndelungată în care a fost nevoit să absenteze din circuit din cauza accidentărilor.

Jessica Pegula (3 WTA) vs Camila Giorgi (52 WTA)

A treia favorită din complexul de la Flushing Meadows (Jessica) va da peste incomoda Camila, o jucătoare care într-o zi bună pe hard poate face probleme oricărei adversare.

Elena Rybakina (4) vs Marta Kostyuk (27 WTA)

Favorită patru la US Open și campioană la Wimbledon în 2022, Elena nu ar trebui să aibă parte de un meci lejer contra Martei. Locul 37 în ierarhia mondială, Kostyuk poate incomoda multe dintre favorite dacă va prinde o zi bună.

Alexander Bublik (27 ATP) vs Dominic Thiem (82 ATP)

Alexander, unul dintre cei mai spectaculoși jucători din circuit și favorit 25 la New York, va da în runda inaugurală peste un campion de la US Open: Dominic Thiem. Sigur, austriacul nu mai sperie pe nimeni de sezoane bune, dar nu ar trebui totuși subestimat, mai ales în locul unde a bifat cea mai bună performanță a carierei: titlul cucerit pe Arthur Ashe la ediția din 2020.

Beatriz Haddad Maia (19 WTA) vs Sloane Stephens (38 WTA)

Locul 16 în clasamentul modial, brazilianca este cap de serie numărul 19 la New York și o va întâlni în runda inaugurală pe Sloane Stephens. Americanca este campioană la US Open, ediția din 2017.

Ugo Humbert (31 ATP) vs Matteo Berrettini (36 ATP)

Cap de serie 29 la New York, francezul nu a avut noroc la tragerea la sorți: va da peste Berrettini, fost semifinalist la US Open. Sigur, italianul nu traversează neapărat cea mai bună perioadă a carierei, dar poate fi un adversar redutabil pe hardul american (servește puternic, are un forehand exploziv care poate face diferența mai ales pe suprafețele rapide).

>> US Open 2023: Adversarele româncelor în primul tur pe tabloul principal

US Open 2023 va avea loc în perioada 28 august - 10 septembrie, iar cele mai importante meciuri de la Flushing Meadows vor fi zi de zi pe HotNews.ro. Campionii en-titre sunt Carlos Alcaraz și Iga Swiatek.

The possible road to a repeat for Iga Swiatek \uD83D\uDC47 pic.twitter.com/mVQY03y8A5 — US Open Tennis (@usopen) August 24, 2023

Aryna Sabalenka looks to navigate this potential path for a second career Grand Slam \uD83D\uDC40 pic.twitter.com/HajJE0ue56 — US Open Tennis (@usopen) August 24, 2023

El posible camino de Alcaraz para ganar su segundo #USOpen pic.twitter.com/SDdigZnlaa — US Open Tennis (@usopen) August 24, 2023