Clinical Carlos \uD83D\uDE2E‍\uD83D\uDCA8@carlosalcaraz comfortably moves past No.3 seed Daniil Medvedev 6-3, 6-3, 6-3 to move into his first Wimbledon final \uD83D\uDE4C#Wimbledon pic.twitter.com/ZJO1hlYcOI