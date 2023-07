TENIS Vineri, 14 Iulie 2023, 09:54

Aryna Sabalenka a ratat calificarea în premieră în finala de la Wimbledon, iar după înfrângerea cu Ons Jabeur (scor 7-6(5), 4-6, 3-6) a vorbit, printre altele, despre norocul pe care adversara l-a avut în multe dintre momentele partidei de la All England Club.

Aryna Sabalenka Foto: Han Yan / Xinhua News / Profimedia

Aryna Sabalenka vorbește despre norocul lui Ons Jabeur din semifinala de la Wimbledon 2023

În cazul în care ar fi câștigat meciul cu Jabeur, Sabalenka ar fi urcat în premieră pe primul loc WTA, indiferent de rezultatul posibilei finale cu Marketa Vondrousova.

La conferința de presă, Aryna a vorbit mult despre norocul adversarei, Ons găsind de prea multe ori liniile de-a lungul partidei de joi.

„Îmi este greu să vorbesc acum, am avut atâtea șanse și nu am reușit să profit de ele. Am simțit că a jucat puțin mai bine decât mine în acele momente cheie. Este greu, o zi foarte grea pentru mine.

În general, știu că nu am jucat cel mai bun tenis al meu, a fost o combinație de nervi la mine și noroc pentru ea în unele momente.

A jucat foarte bine, dar a lovit prea mult la linie, aici e şi chestia de şansă. În acele momente cheie a avut ceva mai mult noroc, în timp ce eu nu am făcut ce trebuia să fac.

În setul doi nu s-a schimbat nimic față de primul, nici ea nu a schimbat nimic, aș spune. Doar că nu știu... Încă îmi este greu să procesez acel moment (a condus cu 1-0 la seturi și 4-2).

În acele momente cheie nu am jucat așa cum ar fi trebuit să joc. Ea a avut ocazia și a profitat de ea, în timp ce eu am fost puţin jos din punct de vedere emoțional. I-am permis să se ridice.

Ons a început să caute niște lovituri nebune, genul de lovituri care nu ar fi jucate într-un moment ca acesta. Nu am pus prea multă presiune pe ea cu serviciul meu, nu am servit la maximum astăzi, am lăsat-o să returneze prea mult pe serviciul meu” - Aryna Sabalenka, la conferinţa de presă, citată de Eurosport.

În finala turneului de la Wimbledon 2023 (de sâmbătă), Ons Jabeur o va întâlni pe ceha Marketa Vondrousova (42 WTA), care a trecut în semifinale de ucraineana Elina Svitolina (76 WTA), scor 6-3, 6-3.

La Wimbledon 2022, Ons Jabeur a pierdut ultimul act al competiției în fața Elenei Rybakina, scor 6-3, 2-6, 2-6.

