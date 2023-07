TENIS Miercuri, 12 Iulie 2023, 12:18

Andrey Rublev a fost eliminat de Novak Djokovic în sferturi la Wimbledon, iar spectatorii l-au aplaudat la ieșirea de pe Terenul Central, un gest de care puțini jucători din Rusia au avut parte de la începutul războiului din Ucraina.

Andrey Rublev Foto: NSJsport / Shutterstock Editorial / Profimedia

Andrey Rublev spune că nu se simte vinovat, dar vrea ca războiul să se termine

De la startul conflictului din Ucraina, Rublev a transmis mai multe mesaje de pace. Lui Andrey nu i-a fost permisă participarea la Wimbledon 2022, dar sportivii din Rusia și Belarus s-au întors anul acesta în complexul de la All England Club și al șaptelea favorit fost primit bine de public.

„Anul trecut nu am putut să joc la unul dintre cele mai bune turnee din sportul nostru. Dar fiind aici în acest an, m-am simțit recunoscător. Am simțit un sprijin foarte mare în aceste două săptămâni. Și acum, de asemenea.

Este așa cum spuneam, să fii din țara din care sunt eu, să ai acest sprijin, este special. Nu știu, uneori simt că nu-l merit sau ceva de genul ăsta. Nu știu ce trebuie să faci pentru a avea parte de acest sprijin. Sunt foarte recunoscător pentru asta” - Andrey Rublev, citat de Reuters.

Întrebat dacă jucătorii din Rusia se confruntă cu un sentiment de vinovăție din cauza războiului din Ucraina, Rublev a spus doar că își dorește ca totul să se termine.

​„Nu este vorba despre vină. Doar că situația este teribilă. Bineînțeles, nu îi dorești asta nimănui. Îți dorești ca aceste lucruri teribile să se poată termina cât mai repede posibil pentru ca toți oamenii din lume să aibă șansa de a avea o viață bună” - Andrey Rublev, citat de Reuters.

De știut:

La Wimbledon 2023, Andrey a fost învins în patru seturi de Novak Djokovic, scor 4-6, 6-1, 6-4, 6-3.