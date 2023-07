TENIS Miercuri, 12 Iulie 2023, 09:40

0

Elina Svitolina a eliminat-o pe Iga Swiatek și s-a calificat în semifinale la Wimbledon. După victoria obținută în fața liderei WTA, ucraineanca a vorbit despre schimbările care au apărut în jocul ei de la începutul războiului.

Elina Svitolina Foto: Julio Cesar AGUILAR / AFP / Profimedia

>> Elina Svitolina, reacție genială după ce a eliminat-o pe Iga Swiatek la Wimbledon

Elina Svitolina spune că războiul din Ucraina a făcut-o mai puternică

Semifinalistă pentru a doua oară în carieră la All England Club, Svitolina a afirmat că războiul a făcut-o mai puternică și spune că luptă pentru a le oferi compatrioților ei motive de bucurie.

„Cred că războiul m-a făcut mai puternică. Din punct de vedere mental, nu mai văd situaţiile dificile ca pe un dezastru. Există lucruri mai rele în viaţă. Sunt pur şi simplu mai calmă.

Pentru că abia m-am întors, cred, de asemenea, că am o presiune diferită. Vreau să câştig, am această motivaţie uriaşă de a mă întoarce în top. Faptul că am un copil şi războiul m-au făcut o persoană diferită.

Ştiu că mulţi oameni din Ucraina ne urmăresc. Am primit un număr foarte mare de mesaje după ce am ajuns în optimi. Astăzi nu mi-am verificat încă telefonul, dar cred că vor fi mult mai multe mesaje. Mă bucur că pot aduce puţină fericire în vieţile lor” - Elina Svitolina, potrivit L’Equipe.

>> Iga Swiatek și explicațiile eliminării din sferturi la Wimbledon - Mesaj superb pentru Elina Svitolina

De știut:

În semifinale, Elina Svitolina va da peste Marketa Vondrousova.

Cel mai bun rezultat al Elinei de la All England Club este calificarea în semifinale, la ediția din 2019, atunci când a fost învinsă de Simona Halep.

Cel mai bun rezultat de până acum al lui Swiatek de la Wimbledon era calificarea în turul al patrulea (optimi), de la ediția din 2021.

Cele două se mai întâlniseră o singură dată: 6-2, 7-5 pentru Iga la Mastersul de la Roma, în sferturi, ediția din 2021.

De cine a trecut Elina Svitolina până la calificarea în semifinale

7-5, 6-7(5), 6-2 cu Iga Swiatek (sferturi)

2-6, 6-4, 7-6(9) cu Victoria Azarenka (optimi)

7-6(3), 6-2 cu Sofia Kenin (turul III)

6-1, 1-6, 6-1 cu Elise Mertens (turul II)

6-4, 6-3 cu Venus Williams (turul I).