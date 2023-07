Bianca Andreescu a fost eliminată în turul trei de la Wimbledon, sportiva care reprezintă Canada fiind învinsă în trei seturi de tunisianca Ons Jabeur.

Finalistă anul trecut la All England Club, Ons s-a impus după aproape două ore de joc, scor 3-6, 6-3, 6-4.

Din cauza ploii, meciul a fost întrerupt în momentul în care Andreescu conducea cu 3-1 în setul decisiv.

Partida a continuat după ce a fost tras acoperișul, iar Jabeur a câștigat cinci din ultimele șase gameuri (a reușit două breakuri și a închis meciul cu un as).

Ons Jabeur (favorită 6) se va duela în optimi cu cehoaica Petra Kvitova (9).

Comeback complete.@Ons_Jabeur reaches the Round of 16 with an ace#Wimbledon pic.twitter.com/doh09xP1iN