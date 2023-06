Corespondență de la Paris Joi, 01 Iunie 2023, 17:48

Adrian Ilincescu • HotNews.ro

0

Gabriela Ruse și Marta Kostyuk s-au calificat joi în turul al doilea de dublu feminin de la Roland Garros, iar la finalul partidei sportiva noastră a explicat de ce se înțelege atât de bine cu partenera. În plus, Gabriela a vorbit și despre mesajul pe care i l-a transmis ucrainencei în legătură cu rivalele din Rusia și Belarus.

Gabriela Ruse si Marta Kostyuk Foto: MANAN VATSYAYANA / AFP / Profimedia

>> VIDEO Jucătoare din Ucraina, huiduită pe Chatrier după ce a refuzat să dea mâna cu belarusa Aryna Sabalenka

>> Ucraineanca Marta Kostyuk explică de ce nu o respectă pe Aryna Sabalenka

Favorite 13, Gabi și Marta au trecut în runda inaugurală de rusoaicele Anna Blinkova și Varvara Gracheva, scor 6-3, 3-6, 6-2. Meciul a durat o oră şi 57 de minute.

În turul următor, Ruse şi Kostyuk vor întâlni cuplul Kirsten Flipkens/Shelby Rogers (Belgia/SUA).

Gabriela Ruse a încercat să o mai calmeze pe Marta Kostyuk în legătură cu comportamentul la adresa rusoaicelor și belaruselor din WTA

Marta este una dintre cele mai mari contestatare ale rivalelor din Rusia și Belarus, sportiva refuzând constant să dea mâna cu acestea. În plus, Kostyuk a avut și serie de declarații în care a criticat lipsa de atitudine a sportivelor din țările amintite împotriva războiului din Ucraina.

„Nu e o situație prea ușoară pentru ea și cred că nu e ușoară situația nici pentru rusoaice, nici pentru Belarus, nici pentru nicio fată din părțile astea (n.r. lângă zona de conflict). Nu știu acum ce să zic, ea nu este de acord cu ce se întâmplă și are o problemă cu fetele din aceste țări (n.r. Rusia și Belarus).

Eu i-am explicat însă că nu are nicio legătură una cu cealaltă. Însă ea mereu îmi spune că cumva ar trebui să se intervină și să se spună că nu sunt de acord cu războiul. Acum, eu nu mă bag că nu e treaba mea și eu încerc să stau în țara mea liniștită, fără război” - Gabriela Ruse, pentru HotNews.ro.

Gabriela Ruse, despre chimia pe care o are cu Marta Kostyuk

Întrebată care este secretul legăturii speciale pe care o are cu Marta Kostyuk, Gabriela Ruse a spus că sunt mai multe lucruri care le apropie: stilul agresiv de joc și energia aparte pe care o dezvoltă împreună.

„Cred că avem energie amândouă și asta ne face să jucăm atât de bine. Faptul că probabil suntem amândouă agresive și încercăm mereu să facem noi punctele. Pentru moment merge foarte bine (n.r. colaborarea dintre cele două jucătoare)” - Gabriela Ruse.

Gabriela Ruse și viitorul antrenor: „Va fi 99,9% unul străin”

Clasată în prezent pe locul 157 în clasamentul WTA de simplu, Gabi a atins și subiectul antrenorului (Ruse nu are un tehnician, ea fiind singură în circuit).

Sportiva mărturisește că în proporție de 99,9% noul antrenor va fi unul străin. Gabriela își explică și decizia.

„Mă simt bine (n.r. fără antrenor în circuit), mă bucur că sunt aici din nou (n.r. la Paris). De-a lungul timpului am învățat că toate lucrurile pleacă de la mine și de la jucătorul în sine.

Adică degeaba antrenorul vine să-ți spună anumite lucruri dacă tu nu ești în stare sau nu vrei să-l asculți. Deci toată puterea stă clar în mine. Acum, sigur că-mi doresc să am și eu un antrenor pentru că nu este simplu, dar sunt bucuroasă cu ce am. Pentru că-l am pe antrenorul meu de pregătire fizică, cel care mă ajută foarte mult să mă mențin fit, sănătoasă.

Momentan îl am pe el, nu știu ce o să fie. Am variante, dar nu am niciun plan. Vreau să mă descopăr de la zi la zi pe mine și cam atât.

99,9% la sută va fi un străin pentru că nu consider că mă mai pot mula cu gândirea din România, nu cu altceva. Doar acum, nu știu, dacă mi se va ivi vreo idee și să am vreo inspirație de moment pentru un antrenor din România, sigur că-l voi lua.

Adică sunt adepta românilor, școlii noastre din punct de vedere ca tenis, însă din punct de vedere al gândirii, nu. Nu vreau să iau o decizie pe moment pentru că nu-mi doresc ca peste o lună de zile să schimb din nou.

Vreau să testez, să văd ce și cum, în mai multe contexte: la bine, la rău, când sunt bolnavă, când am o problemă și de-abia atunci o să iau o decizie” - Gabriela Ruse.

>> Novak Djokovic și explicația plasturelui controversat de la Roland Garros: „Crește performanța atletică”