TENIS Miercuri, 08 Februarie 2023, 14:00

Adrian Ilincescu • HotNews.ro

0

​Jessica Pegula a mărturisit recent că a fost aproape să spună adio tenisului de performanță anul trecut, o problemă de familie stând la baza intenției.

Jessica Pegula Foto: Ng Han Guan / AP / Profimedia

Jessica Pegula, cea mai bogată jucătoare din WTA, a fost aproape de retragerea din tenis

Aflată în prezent pe locul 4 WTA (cel mai sus a fost pe trei), americanca a luat în calcul o retragere surprinzătoare din tenis, cauza fiind starea de sănătate a mamei sale.

Conform Reuters, Kim Pegula (53 de ani - coproprietară şi preşedintă a echipelor de fotbal american Buffalo Bills şi hochei pe gheaţă Buffalo Sabres) a suferit un stop cardiac în vara anului trecut (luna iunie).

Din fericire, a scăpat cu bine din nefericitul eveniment, ea fiind resuscitată până la venirea ambulanței de cealaltă fiică, Kelly.

Jessica a precizat că a aflat despre ceea ce suferise mama sa în momentul în care se întorcea de la Roland Garros.

„Deodată am trecut de la 'Hai să sărbătorim intrarea în Top 10 mondial' la 'Trebuie să mă gândesc la cariera mea de după tenis mult mai devreme decât am crezut?'.

Am 28 de ani şi sunt mândră că pot face faţă oricărei situaţii cu care mă confrunt, dar asta a fost prea mult”, a precizat Jessica Pegula într-un eseu din The Players' Tribune, conform Agerpres.

Jessica a ales să vorbească despre această problemă după ce jucătorul de fotbal american Damar Hamlin (Buffalo Bills) a suferit un infarct pe teren, în ianuarie, la un meci din NFL.

„Încă voiam să joc la Wimbledon dacă ştiam că mama mea este OK. Tatăl meu nu a vrut să mai joc, dar ştiam că mama s-ar supăra dacă aş renunţa din cauza ei.

Am avut de-a face cu multe speculaţii şi întrebări privind sănătatea ei, chiar dezminţind zvonurile că ea a murit.

Nu a fost neapărat cea mai plăcută experienţă la Wimbledon, îmi amintesc. Am avut câteva victorii bune şi am fost mândră că am putut juca având în vedere situaţia” - a conchis Jessica Pegula.

În acest an, Pegula a câștigat 8 meciuri și a pierdut în două (la simplu).

De-a lungul carierei, Jessica a bifat 344 de victorii și 216 înfrângeri, iar doar din premiile din tenis a adunat $7.685.806.

Americanca a câștigat două turnee la simplu: 2022 - Guadalajara [WTA 1000], iar în 2019 - Washington DC (WTA International la acel moment).

Cine este Jessica Pegula

Jessica Pegula are 28 de ani și se găsește în prezent pe locul patru WTA.

Este fiica lui Terry Pegula (71 de ani). Acesta este un om de afaceri american cu o avere estimată la peste 6.7 miliarde de dolari, conform Forbes.

Domenii de activitate: gaze naturale, imobiliare, divertisment și sport (Terry Pegula deţine franciza Buffalo Sabres din campionatul nord-american de hochei pe gheaţă şi, împreună cu soţia lui, Kim, franciza Buffalo Bills din campionatul de fotbal american).