Duminică, 05 Februarie 2023, 18:55

Alycia Parks (79 WTA) a produs surpriza în finala turneului WTA de la Lyon 2023 și a învins-o pe principala favorită, Caroline Garcia (5 WTA), scor 7-6(7), 7-5.

Caroline Garcia Foto: Aaron Favila / AP / Profimedia

Alycia Parks, campioana de la Lyon 2023 - Caroline Garcia ratează șansa de a câștiga primul turneu din acest an

Deși era clar favorită în duelul cu Alycia Parks, Caroline Garcia a pierdut finala turneului de la Lyon, la capătul unui meci de două ore și 6 minute.

Lupta a fost una acerbă încă din primul set, iar diferența s-a făcut abia la tiebreak.

În actul secund, jucătoarea din America și-a menținut ritmul foarte bun de joc, iar lovitura de grație a dat-o pe serviciul Carolinei, pentru a-și adjudeca trofeul.

What a MATCH \uD83D\uDE4C

What a WEEK \uD83D\uDC4F@TheRealAParks defeats top seed Garcia 7-6, 7-5 to win her first WTA title in Lyon! pic.twitter.com/QEA3N1J2iB — wta (@WTA) February 5, 2023

Traseul Alyciei Paks la Lyon Open 2023

Turul 1

Alycia Parks (79 WTA) - Julia Grabher (89 WTA) 6-3, 5-7, 6-4

Optimi

Alycia Parks (79 WTA) - Petra Martic (36 WTA) 2-6, 7-6, 6-2

Sferturi

Danka Kovinic (67 WTA) - Alycia Parks (79 WTA) 5-7, 2-6

Semifinale

Alycia Parks (79 WTA) - Maryna Zanevska (93 WTA) 6-3, 7-6