​Holger Rune a terminat săptămâna de vis de la Paris-Bercy cum nu se putea mai bine: a cucerit primul său titlu de categorie „ATP Masters 1000”, după ce l-a învins în finală pe Novak Djokovic.

Câte un singur break a făcut diferența în primele două seturi: Nole l-a câștigat pe primul cu 6-3, iar Holger a triumfat cu același scor în cel de-al doilea.

Djokovic a fost primul care s-a impus la retur în setul decisiv, a condus cu 3-1, dar a acuzat unele probleme la gamba stângă și a comis din ce în ce mai multe erori. Elevul lui Patrick Mouratoglou a profitat, a recuperat rapid breakul și a trecut în avantaj în prelungiri (6-5).

Rune a rezistat incredibil sub presiune (chiar dacă a comis două duble greșeli), a salvat 6(!) mingi de rebreak și a închis partida la a doua oportunitate, după două ore și 33 de minute de joc, scor 7-5.

De știut:

