​​Novak Djokovic și-a trecut în palmares titlul cu numărul 90, al doilea consecutiv, după ce l-a învins pe Stefanos Tsitsipas, duminică, în finala turneului „ATP 500” de la Astana.

Fostul lider mondial a avut nevoie de o oră și 15 minute pentru a se impune în fața grecului aflat pe locul 6 ATP, scor 6-3, 6-4.

Djokovic i-a mai învins pe parcursul competiției din Kazahstan pe Cristian Garin (81 ATP), Botic van de Zandschulp (34 ATP), Karen Khachanov (18 ATP), Daniil Medvedev (4 ATP / abandon).

De știut:

Djokovic s-a mai impus în 2022 la Roma (Masters 1000), la Wimbledon (Grand Slam) și la Tel Aviv (ATP 250).

Grație triumfului de la Wimbledon, Djokovic și-a asigurat calificarea la Turneul Campionilor. Câștigător al unui turneu de Grand Slam în acest an, sârbul nu mai poate părăsi Top 20 al clasamentului ATP Race după Mastersul de la Paris.