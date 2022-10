​Novak Djokovic și-a trecut în palmares titlul cu numărul 89, după ce l-a învins pe Marin Cilic, duminică, în finala turneului „ATP 250” de la Tel Aviv.

Fostul lider mondial a avut nevoie de o oră și 34 de minute pentru a se impune în fața croatului aflat pe locul 16 ATP, scor 6-3, 6-4.

Sârbul a servit excelent pe toată durata partidei (a câștigat 89% dintre punctele jucate cu primul serviciu) și s-a impus câte o dată la retur în fiecare set.

Djokovic i-a mai învins pe parcursul competiției din Israel (pe hard) pe Pablo Andujar (115 ATP), Vasek Pospisil (149 ATP) și Roman Safiullin (104 ATP).

Nole este primul jucător care a câștigat câte un turneu pe fiecare suprafață în 2022, după ce s-a mai impus la Mastersul de la Roma (zgură) și Grand Slamul de la Wimbledon (iarbă).

Pentru cei doi jucători urmează turneul de la Nur-Sultan: Djokovic va da în runda inaugurală peste chilianul Cristian Garin (79 ATP), iar Cilic îl va întâlni pe germanul Oscar Otte (55 ATP).

The moment when @DjokerNole became the first male player to win a tour-level title on all 3⃣ surfaces this season \uD83D\uDE4C @telavivopen | #TelAvivOpen pic.twitter.com/MjbmmYMfwk