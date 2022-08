TENIS Marți, 30 August 2022, 01:00

Silviu Dumitru • HotNews.ro

US Open este Grand Slamul unde Simona Halep a avut de-a lungul timpului rezultatele cele mai slabe dintre turneele majore, iar regula s-a confirmat și de această dată: românca a fost eliminată în primul tur. După meciul cu Daria Snigur (124 WTA, jucătoare venită din calificări), fosta lideră mondială a avut cuvinte de laudă la adresa adversarei sale.

Simona Halep Foto: Canadian Press / Shutterstock Editorial / Profimedia

Simona Halep explică înfrângerea din primul tur de la US Open 2022 - Daria Snigur are un tenis „ciudățel”

​Eleva lui Patrick Mouratoglou a afirmat că nu a găsit soluțiile potrivite pentru loviturile sportivei din Ucraina. Românca a vorbit despre numeroasele erori pe care le-a comis (a terminat meciul cu 30) și a descris jocul adversarei drept „ciudățel”.

„Consider că a jucat un tenis extraordinar, a făcut un meci foarte bun. Am jucat un pic sub presiune pentru că a avut niște mingi foarte precise, foarte aproape de linie, foarte apăsate... Nu prea a sărit mingea și a jucat destul de iute.

Aș putea să mai spun că nu am găsit soluții pentru meciul de astăzi și îmi pare rău că am pierdut, bineînțeles, dar adversara mea a jucat foarte bine astăzi și cred că a meritat să câștige pentru că pe final am făcut și niște greșeli destul de ușoare. Puteam să revin, nu se știa ce se putea întâmpla, dar nu am găsit soluția potrivită astăzi.

E o jucătoare foarte talentată, jocul ei mi-a pus cele mai mari probleme. Dă niște lovituri pe care nu prea le-am așteptat, nu am mai jucat niciodată împotriva ei. Are un tenis destul de ciudățel, dar destul de bun, pune presiune și lovește mingea din orice poziție, dă foarte bine.

Totul m-a surprins și, din păcate, nu am reușit să găsesc soluții astăzi. Îmi pare rău, dar asta este viața și ăsta e sportul, mergem înainte.

Habar n-am ce urmează, o să văd, o să vorbesc cu antrenorul meu. Vreau doar să mă odihnesc și să mă liniștesc după meciul ăsta. Nu e o înfrângere ușoară, dar nu am ce să fac, nu mai pot să schimb nimic. Privesc înainte și o să încerc să mă motivez să fiu mai bună la următoarele meciuri"” - Simona Halep, pentru Eurosport.

De știut:

Simona Halep, care a participat pentru a 12-a oară la Grand Slamul american, a fost eliminată pentru a patra oară în runda inaugurală.

Cea mai bună performanţă a Simonei Halep la US Open a fost calificarea în semifinale, în 2015.

Pentru prezența în primul tur de la US Open 2022, Simona Halep va primi un cec în valoare de 80.000 de dolari și 10 puncte WTA.

În turul doi al competiției de la Flushing Meadows, Daria Snigur va juca împotriva câștigătoarei partidei dintre poloneza Magdalena Frech (103 WTA) și canadianca Rebecca Marino (106 WTA).





România mai are patru reprezentante pe tabloul principal de la US Open 2022: Sorana Cîrstea (vs Laura Siegemund), Irina Begu (vs Elise Mertens), Gabriela Ruse (vs Daria Saville) și Jaqueline Cristian (vs Anett Kontaveit).

Statistica partidei dintre Simona Halep și Daria Snigur

Ași: 3 - 0

Duble greșeli: 3 - 3

Puncte câștigate cu primul serviciu: 60% (30/50) - 59% (27/46)

Puncte câștigate cu al doilea serviciu: 46% (11/24) - 38% (10/26)

Puncte câștigate la fileu: 20% (1/5) - 67% (8/12)

Puncte de break câștigate: 63% (5/8) - 33% (5/15)

Lovituri câștigătoare: 13 - 11

Erori neforțate: 30 - 27

Total puncte câștigate: 76 - 70

Durată meci: 1h 40 min.

Ce a făcut Simona Halep în istoria participărilor la US Open

2022 - primul tur - 2-6, 6-0, 4-6 vs Daria Snigur

2021 - turul patru - 3-6, 3-6 vs Elina Svitolina

2020 - nu a participat din cauza pandemiei de coronavirus

2019 - turul doi - 6-2, 3-6, (4)6-7 vs Taylor Townsend

2018 - primul tur - 2-6, 4-6 vs Kaia Kanepi

2017 - primul tur - 4-6, 6-4, 3-6 vs Maria Sharapova

2016 - sferturi - 2-6, 6-4, 3-6 vs Serena Williams

2015 - semifinale - 1-6, 3-6 vs Flavia Pennetta

2014 - turul trei - (6)6-7, 2-6 vs Mirjana Lucic-Baroni

2013 - turul patru - 2-6, (3)6-7 vs Flavia Pennetta

2012 - turul doi - 1-6, 1-6 vs Nadia Petrova

2011 - turul doi - 6-3, 2-6, 2-6 vs Carla Suarez Navarro

2010 - primul tur - 4-6, 6-4, 5-7 vs Jelena Jankovic.

US Open 2022 are loc în perioada 29 august - 11 septembrie