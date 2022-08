TENIS Miercuri, 24 August 2022, 22:50

Silviu Dumitru • HotNews.ro

Victoria Azarenka, jucătoare din Belarus, nu va participa la evenimentul caritabil organizat la Flushing Meadows (New York) pentru Ucraina, a anunţat miercuri Federaţia Americană de Tenis (USTA).

Victoria Azarenka Foto: Charles Baus/CSM / Shutterstock Editorial / Profimedia

Fost număr 1 mondial şi componentă a Consiliului Jucătoarelor WTA, Azarenka (33 de ani) a fost de acord să participe la evenimentul organizat de USTA, „Tenisul joacă pentru pace”, o serie de meciuri demonstrative destinate să marcheze o susţinere globală a Ucrainei în conflictul cu Rusia, scrie News.ro.

USTA a emis însă miercuri un comunicat în care explică de ce belarusa nu va participa la eveniment.

„După o analiză minuţioasă a elementelor şi în urma unei discuţii cu toate părţile implicate, am stabilit că Victoria Azarenka nu va lua parte la demonstraţia din această seară!

Vika este un lider în circuit şi apreciem dorinţa ei de a participa însă, având în vedere sensibilităţile jucătorilor şi jucătoarelor din Ucraina, dar şi conflictul în curs, considerăm că aceasta este decizia corectă”, scrie în comunicatul USTA.

Marta Kostyuk, revoltată după ce a aflat că Victoria Azarenka a fost invitată să joace la evenimentul dedicat Ucrainei

În urmă cu câteva zile, Marta Kostyuk (72 WTA) a afirmat că a ales să nu participe la evenimentul demonstrativ, după ce a aflat că Victoria Azarenka a fost invitată.

„Bineînțeles că am primit o invitație. Cred că toate jucătoarele din Ucraina au primit. Când Lesia Tsurenko și cu mine am aflat - vorbesc doar despre noi acum, pentru că nu am întrebat pe nimeni - că vor fi reprezentanți ai Rusiei sau Belarusului la acest eveniment, am spus imediat că nu voi participa.

În primul rând, nimeni nu i-a întrebat pe sportivii ucraineni dacă vor ca vreunul dintre acești jucători să fie prezent. Bineînțeles, nimeni nu este interesat de acest lucru, este Ziua Independenței Ucrainei, dar ceea ce cred ucrainenii nu este interesant, nu-i așa?

În al doilea rând, nu am înțeles motivul pentru care au chemat-o pe Victoria Azarenka, nu mi se pare că are ce căuta acolo. Nu a existat niciun ajutor deschis din partea ei pentru noi. Nu a existat niciun dialog cu mine personal, deși nu se poate spune că am fost invizibilă.

Poate că nu sunt atât de vizibilă pentru că nu sunt suficient de bine clasată pentru a fi luată în seamă, dar nu despre asta vorbesc, ci despre faptul că am fost suficient de activă încă de la începutul războiului” - Marta Kostyuk, citată de BTU Portal.