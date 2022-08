TENIS Duminică, 14 August 2022, 23:28

Silviu Dumitru • HotNews.ro

Simona Halep a cucerit duminică titlul cu numărul 24 din carieră, după ce s-a impus în finala de la Toronto (WTA 1000). După meciul cu Beatriz Haddad Maia, fosta lideră mondială le-a mulțumit fanilor, copiilor de mingi, dar și antrenorului Patrick Mouratoglou.

Simona Halep Foto: Phamai Techaphan / Shutterstock Editorial / Profimedia

Simona Halep, discurs emoționant după ce a câștigat turneul de la Toronto

Simona și-a felicitat adversara pentru evoluția din această săptămână și i-a mulțumit antrenorului ei pentru că a ajutat-o să își regăsească iubirea pentru tenis.

„Vă mulțumesc tuturor! Este foarte dificil să încep de undeva pentru că sunt multe de spus. Azi a fost o mare bătălie. Mulțumesc, Beatriz, pentru lupta de pe teren, felicitări pentru jocul tău, mi-ai dat mult de muncă.

Canada e un loc special pentru mine. Am câștigat de două ori la Montreal, dar niciodată aici. Am muncit enorm să câștig aici pentru toți românii care au venit aici mereu să mă susțină. A fost o atmosfera incredibilă creată de români, de canadieni și brazilieni.

Patrick, îți mulțumesc pentru că ai crezut în mine chiar dacă nu am jucat foarte bine. Acum câteva luni nu mă gândeam că aș putea câștiga acest titlu, dar iată că s-a întâmplat. Sper că te-am făcut mândru, nu am jucat cum mi-am dorit, dar am luptat.

De asemenea, mulțumesc Arnaud (n.r. Arnaud Restifo), mulțumesc Candice (n.r. Candice Gohier).

Mulțumesc organizatorilor pentru toate eforturile lor, mulțumesc sponsorilor și copiilor de mingi pentru că mi-au purtat noroc. Am făcut o poză cu ei azi și cu siguranță a contat” - Simona Halep, la ceremonia de premiere.

2⃣4⃣th career singles title ✔️

9⃣th 1000 level crown ✔️



\uD83C\uDDF7\uD83C\uDDF4 @Simona_Halep is a CHAMPION once again! \uD83C\uDFC6#NBO22 pic.twitter.com/GYv7dKqlfe — wta (@WTA) August 14, 2022

De știut:

Pentru câștigarea turneului de la Toronto, Simona Halep va primi un cec în valoare de 439.700 de dolari și 900 de puncte în clasamentul WTA de simplu.





Grație parcursului de la Toronto, Simona Halep va urca nouă poziții în clasamentul WTA și se va afla pe locul 6. La începutul anului, românca a anunțat că obiectivul ei în acest an este revenirea în Top 10 WTA.





Halep a câștigat de trei ori Rogers Cup (fosta denumire a competiției), în 2016, 2018 (la Montreal) și 2022 (la Toronto).

Traseul Simonei Halep la turneul de la Toronto

Turul I: 6-0, 6-2 vs Donna Vekic

Turul II: 6-4, 6-2 vs Shuai Zhang

Optimi: 6-2, 7-5 vs Jil Teichman

Sferturi: 6-4, 7-6(2) vs Cori Gauff

Semifinale: 2-6, 6-3, 6-4 vs Jessica Pegula

Finală: 6-3, 2-6, 6-3 vs Beatriz Haddad Maia.

Simona Halep, 24 de titluri în carieră

În vârstă de 30 de ani, Simona Halep a câștigat până acum în carieră 24 de titluri, două dintre acestea fiind de Grand Slam (Roland Garros 2018 și Wimbledon 2019). Sportiva noastră a pierdut alte 18 finale.

2022 - Melbourne (WTA 250), Toronto (WTA 1000)

2020 - Roma (Premier 5), Praga (WTA International), Dubai (Premier)

2019 - Wimbledon (Grand Slam)

2018 - Montreal (Premier 5), Roland Garros (Grand Slam), Shenzhen (WTA)

2017 - Madrid (Premier Mandatory)

2016 - Montreal (Premier 5), Bucureşti (WTA), Madrid (Premier Mandatory),

2015 - Shenzhen (WTA), Dubai (Premier 5), Indian Wells (Premier Mandatory),

2014 - Doha (Premier 5), Bucureşti (WTA)

2013 - Nurnberg (WTA), 's-Hertogenbosch (WTA), Budapesta (WTA), New Haven (Premier), Moscova (Premier) şi Sofia (turneul "mic" al campioanelor)