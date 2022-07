Nick Kyrgios, finalist la Wimbledon 2022, a anunțat că nu va participa în competiția de simplu din cadrul turneului ATP Atlanta (25-31 iulie) din cauza unei probleme la genunchiul stâng.

Kyrgios s-a adresat publicului chiar pe terenul turneului de categorie „ATP 250”, susținând că și-ar fi dorit să evolueze la simplu, dar se retrage pentru a-și mări șansele de a câștiga competiția la dublu (alături de Thanasi Kokkinakis, cu care a cucerit Australian Open 2022).

„În primul rând, sunt extrem de trist că nu am putut juca împotriva lui Peter (Gojowczyk) în runda inaugurală.

Am câștigat în trecut acest turneu și probabil că acum joc cel mai bun tenis al meu, așa că aș fi vrut să vă bucurați de spectacol.

Sunt extrem de dezamăgit, dar îmi păstrez speranțele că voi putea evolua alături de Thanasi în această săptămână” - Nick Kyrgios, pe terenul din Atlanta.

Nick Kyrgios, care a fost învins de Novak Djokovic în finala Wimbledon 2022, a primit un wildcard pentru Western & Southern Open, turneu din categoria Masters care va avea loc cu două săptămâni înainte de startul de pe 29 august al US Open.

“I’m shattered that I’m not able to compete tonight…all I wanted to do was come out here and give you guys a show.”



Unfortunately, 2016 champ @NickKyrgios has withdrawn from the singles draw in Atlanta \uD83D\uDE22#AtlantaOpen pic.twitter.com/2Phpori42g