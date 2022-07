TENIS Marți, 12 Iulie 2022, 12:30

Vlad Lupu • HotNews.ro

Nick Kyrgios a pierdut duminică prima finală a unui Grand Slam din carieră. Învins de Novak Djokovic la Wimbledon, australianul știe unde a făcut diferența fostul lider mondial.

​Novak Djokovic a cucerit duminică al șaptelea trofeu al carierei la Wimbledon după ce s-a impus în fața lui Nick Kyrgios, scor 4-6, 6-3, 6-4, 7-6(3).

Nick Kyrgios a simțit că Novak Djokovic a fost calm în momentele dificile ale finalei Wimbledon

Kyrgios este de părere că a evoluat bine în primul set al finalei, dar Novak și-a păstrat calmul în cele mai grele momente și a reușit să revină în meci.

„Sunt foarte dezamăgit. Eram puțin anxios înainte de meci. Nu am știut cum o să evolueze emoțiile, dar am fost calm la startul partidei.

Am jucat un prim set foarte bun și am simțit că am control complet asupra partidei. Este ciudat.

Am simțit că Djokovic nu a făcut ceva spectaculos azi. Doar a revenit cum o face de fiecare dată. În momentele critice ale jocului, se simțea de parcă nu era niciodată agitat.

Este una dintre cele mai importante puncte forte ale sale. Niciodată nu pare agitat. Este concentrat până la ultimul punct al partidei.

Trebuie să îl felicit pentru meciul foarte bun pe care l-a jucat" - Nick Kyrgios, conform tennisworldusa.org.

Clasamentul titlurilor de Grand Slam

1 Rafael Nadal 22

2 Novak Djokovic 21

3 Roger Federer 20.

Sportivii cu cele mai multe titluri cucerite la Wimbledon - Era Open

1 Roger Federer 8 (2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2009, 2012, 2017)

2 Pete Sampras 7 (1993, 1994, 1995, 1997, 1998, 1999, 2000)

2 Novak Djokovic 7 (2011, 2014, 2015, 2018, 2019, 2021, 2022)

3 Bjorn Borg 5 (1976, 1977, 1978, 1979, 1980).​​