Novak Djokovic a obținut vineri calificarea în finala de Grand Slam cu numărul 32 a carierei, după ce a trecut în patru seturi (2-6, 6-3, 6-2, 6-4) de Cameron Norrie. Sârbul a stârnit controverse după ce a fost surprins de camere încercând să bea o băutură ce pare a fi foarte densă dintr-o sticlă netransparentă.

Într-o pauză a unuia dintre gameuri, Nole este surprins în timp ce soarbe cu greutate dintr-o băutură pusă într-un bidon netransparent. Lichidul părea foarte dens, de aici și greutatea cu care sârbul încerca să bea conținutul sticlei.

Întrebat la conferința de presă de după partida din semifinale ce se află în respectiva sticlă, Novak Djokovic a oferit un răspuns evaziv.

„E poțiune magică, e tot ce pot să vă spun. Veți afla în curând, dar acum nu pot să vorbesc despre asta. Veți afla în curând" - Novak Djokovic.

Și în partidele anterioare de la Wimbledon sârbul a avut același obicei.

Presa britanică susține că este vorba despre un gel izotonic, care de obicei se consumă sub forma unor batoane de ciocolată.

Marea finala de la Wimbledon 2022 dintre Novak Djokovic și Nick Kyrgios va începe duminică, la ora 16:00, și va fi LiveBlog pe HotNews.ro și în direct pe Eurosport.

Novak Djokovic sparks more confusion about his bizarre Wimbledon drink habit as he claims it is a 'magic potion' https://t.co/RrAzMtfvnV

I would very much like to know what was in this bottle. It certainly wasn’t liquid, and he gestured to his coach before inhaling it. Very odd. pic.twitter.com/bBG62BOMFh