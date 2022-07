TENIS Vineri, 08 Iulie 2022, 21:08

Novak Djokovic a obținut vineri calificarea în finala de Grand Slam cu numărul 32 a carierei, după ce a trecut în patru seturi (2-6, 6-3, 6-2, 6-4) de Cameron Norrie. La finalul partidei, sârbul a vorbit despre duelul cu Nick Kyrgios din ultimul act al turneului de la Wimbledon.

Novak Djokovic, fără set câștigat împotriva lui Nick Kyrgios

„N-am început prea bine, el a fost jucătorul mai bun în primul set. Am avut multe semifinale de Grand Slam jucate, dar nu e niciodată ușor să intri pe teren. Am avut presiune, am avut așteptări mari de la mine. Cameron nu avea prea multe de pierdut, a făcut turneul vieții, juca acasă. Îi urez toate cele bune în viitor, am un mare respect pentru el, este un mare jucător.

Uneori lucrurile par simple, dar nu e așa. Am fost puțin crispat la început, a fost și foarte cald azi, poate cel mai cald din tot turneul. Am avut norocul să fac break la 4-3 în setul doi, el a făcut câteva greșeli, iar de acolo am simțit că lucrurile sunt în favoarea mea.

Finala va fi emoționantă pentru amândoi. Pentru el e prima finală de Grand Slam, nu are multe de pierdut. Mereu parcă joacă așa, foarte detașat, are un serviciu incredibil, lovește tare. Nu am mai jucat de ceva timp, nu i-am luat set încă, dar sper să fie diferit acum. Joc o nouă finală la turneul pe care îl iubesc atât de mult și sper ca experiența să mă ajute” - Novak Djokovic, la interviul de pe teren.

Jucătorii cu cele mai multe prezențe în finale de Grand Slam

1. Novak Djokovic 32

2. Roger Federer 31

3. Rafael Nadal 30

4. Ivan Lendl 19

5. Pete Sampras 18 etc.

