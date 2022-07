Rafael Nadal a demonstrat din nou că este un adevărat luptător, a revenit după ce a fost condus cu 1-0 și 2-1 la seturi de Taylor Fritz și s-a calificat în semifinale la Wimbledon 2022 după o bătălie care a durat patru ore și 20 de minute.

Cap de serie nr. 11 pe iarba londoneză, Fritz joacă din ce în ce mai bine în acest sezon și a câștigat primul set cu 6-3 (americanul a profitat și de problemele abdominale acuzate de iberic).

Rafa a început mai bine setul secund, a condus cu 3-0, dar Taylor a revenit (ibericul a cerut și un timeout medical) și nu și-a mai cedat serviciul până în al 12-lea game, când Nadal a făcut breakul decisiv (7-5).

Fritz a servit excelent în setul al treilea (a câștigat 92% dintre punctele jucate cu primul serviciu), a fost mult mai agresiv la retur (a făcut două breakuri) și s-a impus din nou cu 6-3.

Setul al patrulea a fost unul cu mari probleme la serviciu pentru ambii jucători, dar Nadal a împins confruntarea în set decisiv după ce a reușit să facă trei breakuri (americanul s-a impus de două ori la retur), scor 7-5.

Nadal a făcut break în al șaptelea game și părea cu un pas în runda următoare de la All England Club, dar Fritz a revenit rapid și spaniolul a avut nevoie până la urmă de tiebreak pentru a obține calificarea în penultimul act: 10-4.

După patru ore și 20 de minute de joc, Nadal s-a calificat în semifinale: 3-6, 7-5, 3-6, 7-5, 7-6(4).

Partida a amintit de duelul dintre Djokovic și Fritz de la Australian Open 2021, când sârbul a fost măcinat de probleme medicale și a avut nevoie tot de cinci seturi pentru a trece de american.

Just @RafaelNadal things \uD83D\uDE24



The champion comes back to defeat Taylor Fritz in a five-set epic, 3-6, 7-5, 3-6, 7-5, 7-6(4)#Wimbledon | #CentreCourt100 pic.twitter.com/G7Luqy8lSH