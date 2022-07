TENIS Marți, 05 Iulie 2022, 08:15

Adrian Ilincescu • HotNews.ro

Favorită 4 la All England Club, Paula Badosa a cedat de-o manieră categorică meciul cu Simona Halep. Iberica a câștigat doar trei gameuri (1-6, 2-6), fiind eliminată din optimile de la Wimbledon după doar 59 de minute.

Paula Badosa Foto: Alfonso Jimenez / Shutterstock Editorial / Profimedia

La conferința de presă, Paula a vorbit despre ziua slabă pe care a prins-o. Badosa este de părere că a fost și lipsită de noroc, totul mergând prost pentru ea pe Centralul londonez.

„A fost un meci greu, e o zi de uitat. Nu am altceva de spus. Nu știu, cred că totul a mers prost. (n.r. Simona) A făcut un meci foarte bun, dar vreau să vorbesc despre mine.

Cred că nu a fost ziua mea azi. Am încercat, am făcut tot posibilul. Nu am fost destul de norocoasă. Da, o zi de uitat, așa cum am spus.

În unele zile găsești liniile (n.r. trimiți mingea pe tușă), iar în altele, ca astăzi, îi iese adversarei totul. Da, cred că am ratat mult azi, de obicei nu irosesc atât de multe mingi.

Așa că am fost chiar surprinsă. Da, e trist pentru că atunci când ajungi în a doua săptămână de Grand Slam mereu vrei să faci bine. Nu este cazul meu azi. Deci, da, trebuie să accept realitatea” - Paula Badosa.

Rezumatul partidei dintre Simona Halep și Paula Badosa:

Wimbledon 2022, sferturi de finală

Ajla Tomljanovic vs Elena Rybakina (17)

Simona Halep (16) vs Amanda Anisimova (20)

Marie Bouzkova vs Ons Jabeur (3)

Tatjana Maria vs Jule Niemeier.