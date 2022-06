​Indiferent de vârstă (aproape 41 de ani) și de locul ocupat în clasamentul mondial (1204 WTA), Serena Williams rămâne o legendă a tenisului. Campioană de șapte ori la Wimbledon, americanca a fost eliminată în primul tur competiției de la All England Club, după ce a luptat timp de trei ore și 11 minute cu Harmony Tan (115 WTA).

Aflată la primul meci de simplu după o pauză de un an, Serena a părut capabilă să se impună în fața franțuzoaicei, a servit pentru câștigarea partidei la scorul de 5-4 în setul decisiv, a salvat o minge de meci în al 12-lea game și a condus cu 4-0 în super-tiebreak, dar a pierdut cinci puncte la rând și Tan a fost mai concentrată în ultimele momente ale confruntării de pe Terenul Central: 7-5, 1-6, 7-6(10-7).

În runda următoare de la Wimbledon, Harmony Tan o va întâlni pe iberica Sara Sorribes Tormo (45 WTA, favorită 32).

"She's beaten a legend."



After three hours, 10 minutes, Harmony Tan beats Serena Williams in a first round epic#Wimbledon | #CentreCourt100 pic.twitter.com/IQst8AzXxv