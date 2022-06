În perioada 21-26 iunie, Novak Djokovic și Rafael Nadal vor lua parte la un turneu demonstrativ la Hurlingham Club (Londra), înaintea Wimbledonului (al treilea Grand Slam al anului).

Astfel, chiar dacă nu vor participa la vreun turneu ATP, Djokovic și Nadalvor aduna câteva meciuri pe iarbă la „Giorgio Armani Tennis Classic”.

„Suntem încântați să îi avem alături de noi pe Djokovic și Nadal, doi dintre cei mai buni jucători de tenis din lume, care vor concura în cadrul Giorgio Armani Tennis Classic la Hurlingham Club” - Paul McCann, vicepreședintele IMG pentru evenimente de tenis.

La startul evenimentului se vor mai găsi nume importante precum Carlos Alcaraz, Casper Ruud, Felix Auger-Aliassime, Lleyton Hewitt, Xavier Malisse, Mansour Bahrami, Greg Rusedski, Radek Stepanek, Tommy Haas, Marcos Baghdatis, Laura Robson și Daniela Hantuchová. De asemenea, Andy Murray și Emma Răducanu ar putea fi prezenți la

„Evenimentul este unul dintre cele mai exclusiviste și mai intime evenimente sportive ale verii din Londra și, cu bilete de weekend disponibile pentru public pentru prima dată în acest an, este o ocazie fabuloasă pentru fani de a-și vedea vedetele preferate concurând”, au precizat organizatorii.

Rafa Nadal and Novak Djokovic both sign up to play the Giorgi Armani Classic at the Hurlingham Club next week.



With Carlos Alcaraz and Casper Ruud confirmed, plus Andy Murray and Emma Raducanu possibly also involved, it could literally be bigger than any event on grass so far...