TENIS Luni, 06 Iunie 2022, 10:40

Vlad Lupu • HotNews.ro

Jucând cu injecții la picior efectuate pentru a nu mai simți durere în acea zonă, Rafael Nadal a câștigat duminică al 14-lea trofeu la Roland Garros. După cucerirea unui nou Grand Slam parizian, ibericul a dezvăluit motivul sincer pentru care încă joacă tenis.

Rafael Nadal Foto: rolandgarros.com/ Twitter

Rafael Nadal și-a trecut în palmares al 14-lea titlu la Roland Garros și al 22-lea de Grand Slam (un record), după ce l-a învins fără probleme pe norvegianul Casper Ruud (8 ATP), scor 6-3, 6-3, 6-0, în finala disputată duminică pe Philippe Chatrier.

La Paris, Nadal l-a avut alături pe medicul personal. A fost nevoit să facă injecții multiple (anestezie) pentru a nu mai simți durerea de la piciorul stâng.

Rafael Nadal, succesul de la Roland Garros și motivul pentru care încă mai joacă tenis

Nadal consideră că pentru el nu este atât de important să fie cel mai bun din istorie, ci să poată juca tenis cu plăcere și să se bucure de competițiile sportive pe cât poate, conform Eurosport.

„Ideea nu este să fiu cel mai bun din istorie și să câștig toate meciurile. Ideea este că îmi place să joc tenis și îmi place competiția.

Ne-am îndeplinit visele, eu, Roger Federer, Novak Djokovic, am realizat lucruri la care nici nu visam! Ceea ce mă face să merg mai departe nu e competiția, ideea de a fi cel mai bun sau de a câștiga mai multe Grand Slam-uri decât ceilalți.

Ceea ce mă face să merg înainte este pasiunea pentru joc, faptul că pot să trăiesc momente care vor rămâne cu mine pentru totdeauna și să joc în fața celor mai frumoase galerii și pe cele mai bune stadioane din lume. Asta mă motivează. Această pasiune pentru ceea ce fac.

Desigur, dacă nu mă voi mai simți competitiv și nu mă voi mai distra, voi spune stop!

Nu este vorba despre a câștiga cele mai multe titluri. Scopul meu este să-mi ofer posibilitatea de a continua să fac ceea ce îmi place să fac.

Nu este momentul să vorbim despre cele 22 de titluri de Grand Slam, acum trebuie să vorbim despre Roland Garros, pentru că suntem la Roland Garros.

Să am încă o dată acest trofeu lângă mine spune totul și este foarte emoționat. Este cea mai emoționantă dintre victorii, cea mai neașteptată într-un fel. Deci, da, sunt foarte fericit.

Au fost o două săptămâni grozave. Sincer, am dat totul de la început, m-am îmbunătățit cu fiecare zi care a trecut, am jucat o finală bună, așa că sunt foarte fericit și nu le pot mulțumi suficient tuturor pentru sprijin din prima zi în care am sosit aici. Sunt foarte emoționat" - Rafael Nadal.

Nadal a câștigat Roland Garrosul de 14 ori: 2005, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2017, 2018, 2019, 2020 și 2022.​