Novak Djokovic s-a calificat în turul trei de la Roland Garros, după ce a trecut în trei seturi de Alex Molcan. Slovacul este noul elev al lui Marian Vajda, antrenor care l-a ajutat pe Nole să câștige cele 20 de titluri de Grand Slam.

Campion en-titre la Paris, Djokovic s-a impus după două ore și 15 minute de joc, scor 6-2, 6-3, 7-6(4).

În runda următoare, sârbul va da peste Aljaz Bedene (195 ATP), după ce slovenul a trecut de uruguayanul Pablo Cuevas (149 ATP), scor 4-6, 6-4, 7-6(5), 6-4.

Liderul ierarhiei ATP se află pe aceeași parte de tablou cu Rafael Nadal (campion de 13 ori pe zgura de la French Open), iar cei doi s-ar putea întâlni în sferturile de finală.

Star quality ⭐



The world No.1 navigates a tricky last set to defeat Alex Molcan 6-2, 6-3, 7-6(4). #RolandGarros pic.twitter.com/RpOlb43XyR