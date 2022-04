TENIS Joi, 28 Aprilie 2022, 22:00

Silviu Dumitru

Simona Halep și Patrick Mouratoglou au anunțat la începutul lunii aprilie că au început o colaborare „full time”, iar fosta lideră WTA a obținut joi la Madrid prima victorie alături de antrenorul francez cu origini grecești. După meciul cu Shuai Zhang, sportiva noastră a vorbit despre cum încearcă să își modifice stilul de joc pentru a reveni în elita tenisului feminin.

Simona Halep si Patrick Mouratoglou Foto: Mutua Madrid Open / Twitter

Simona Halep, mai agresivă pe terenul de tenis

Halep a afirmat că nu se poate compara cu Serena Williams (fosta elevă a lui Mouratoglou) și a declarat că încearcă să lupte împotriva jucătoarelor puternice fiind mai agresivă pe teren.

„Simt că pot că relaționez foarte bine cu Patrick, are suficientă putere pentru a mă conduce și aveam nevoie de o persoană care să mă îndrume. Nimeni nu se poate compara cu Serena (Williams) și nu voi face asta. Patrick știe că sunt o persoană diferită, am un stil de joc diferit, am o structură diferită. Ne concentrăm doar asupra lucrurilor pe care trebuie să le facem pentru a putea deveni cea mai bună versiune a mea.

Știu că trebuie să fiu mai agresivă, pentru că tenisul s-a schimbat, din punctul meu de vedere, jucătoarele lovesc mingea cu putere. Anumite jucătoare mă depășeau în momentul în care stăteam departe de linia de baseline. Nu aveam suficientă putere pentru a putea replica. Prin urmare, eram învinsă de puterea pură.

Acum, fiind mai agresivă, cred că șansele mele au crescut. Împreună am decis această strategie, am încredere totală în Patrick. Anterior, nu am avut încredere în mine că pot să aplic această strategie în fiecare meci. După ce m-am pregătit timp de o lună la academie (n.r. a lui Patrick Mouratoglou), acum este o abordare mai naturală pentru mine. Evident, mai am nevoie de timp, nu voi aplica această tactică în toate meciurile. Dar aceasta este noua abordare.

Am fost la academie şi am văzut că toţi copiii de acolo se antrenează şi au dorinţa de a deveni campioni. Munceau din greu, la ora 8:00 dimineaţa erau pe teren. I-am spus lui Patrick că este destul de greu. Dar am făcut două săptămâni de antrenament la 8:30 dimineaţa, ceea ce nu mai făcusem niciodată în viaţa mea. Dar am făcut-o cu plăcere şi am făcut-o uşor.

Aşa că asta m-a făcut să mă gândesc că încă îmi place şi că încă pot să joc. Aşa că, dacă sunt sănătoasă, cred că pot avea un joc bun” - Simona Halep, într-un interviu pentru site-ul WTA.

Despre meciul cu Paula Badosa

Simona a afirmat că nu se teme de meciul cu Paula Badosa (Madrid, turul al doilea), chiar dacă jucătoarea din Spania este favorita competiției de categorie „WTA 1000”.

„Este probabil în cel mai bun moment al ei în tenis şi va fi greu. Trebuie doar să rămân acolo, să fac ceea ce trebuie să fac şi să încerc să dau tot ce am mai bun. Nu am nimic de pierdut. Vreau doar să-mi găsesc drumul înapoi în circuit. Nu sunt speriată, pentru că ştiu cum este să înfrunţi una dintre cele mai bune jucătoare din lume. Dar, bineînţeles, va fi un meci mare, mare, o mare provocare” - Simona Halep.

De știut:

În runda inaugurală a competiției din Spania, Simona a învins-o categoric pe Shuai Zhang (40 WTA), scor 6-2, 6-3.





În turul al doilea, Halep va da peste Paula Badosa (2 WTA). După forfaitul liderei mondiale Iga Swiatek, Badosa este principala favorită la câștigarea trofeului de la Caja Magica.





Pentru calificarea în turul al doilea, Halep va primi un cec în valoare de 45.095 de euro şi 65 de puncte WTA în clasamentul de simplu.





Simona Halep a câștigat turneul de la Madrid la edițiile din 2016 și 2017. De asemenea, ea a mai disputat finale în 2014 (învinsă de Maria Sharapova) și în 2019 (a cedat cu Kiki Bertens).





În 2021, Halep a părăsit turneul de la Caja Magica în faza optimilor (6-4, 5-7, 5-7 cu Elise Mertens).

h2; Simona Halep, traseul virtual de la WTA Madrid

Turul I - 6-2, 6-3 vs Shuai Zhang

Turul II - Paula Badosa

Optimi - Coco Gauff

Sferturi - Ons Jabeur

Semifinale - Victoria Azarenka

Finală - Maria Sakkari / Garbine Muguruza.

WTA Mutua Madrid Open are loc în perioada 28 aprilie - 7 mai pe zgura din complexul de la Caja Magica. Face parte din categoria WTA 1000, are premii totale în valoare de $6.575.560, iar campioana en-titre este Aryna Sabalenka. Simona Halep s-a impus la edițiile din 2016 și 2017.