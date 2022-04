FOTBAL Joi, 28 Aprilie 2022, 16:13

Silviu Dumitru • HotNews.ro

Calificată fără prea mari emoții în turul al doilea de la WTA Madrid, Simona Halep s-a declarat mulțumită de evoluția ei în meciul cu Shuai Zhang (6-2, 6-3).

Simona Halep Foto: Mutua Madrid Open / Twitter

Noua elevă a lui Patrick Mouratoglou a afirmat că a evoluat foarte bine, având în vedere faptul că nu mai jucase de la Indian Wells (19 martie).

„Am fost concentrată, am fost agresivă, am stat bine pe picioare, am ştiut ce trebuie să fac. A fost un meci bun şi chiar am jucat bine, considerând că e primul din turneu şi ţinând cont de faptul că nu am jucat de o lună.

Am întodeauna senzaţii extraordinare jucând aici, la Madrid, unde am avut întotdeauna o atmosferă foarte bună. Acest an poate fi unul bun, nu am aşteptări în ceea ce priveşte rezultatele, vreau doar să joc cel mai bun tenis când intru pe teren.

Nu contează cu cine joc în turul al doilea, va fi o mare provocare pentru mine şi abia aştept să joc un alt meci aici” - Simona Halep, la interviul de pe teren.

De știut:

În turul al doilea, Simona va da peste învingătoarea partidei dintre Paula Badosa (2 WTA) și Veronika Kudermetova (25 WTA). După forfaitul liderei mondiale Iga Swiatek, Badosa este principala favorită la câștigarea trofeului de la Caja Magica.





Pentru calificarea în turul al doilea, Halep va primi un cec în valoare de 45.095 de euro şi 65 de puncte WTA în clasamentul de simplu.





Simona Halep a câștigat turneul de la Madrid la edițiile din 2016 și 2017. De asemenea, ea a mai disputat finale în 2014 (învinsă de Maria Sharapova) și în 2019 (a cedat cu Kiki Bertens).





În 2021, Halep a părăsit turneul de la Caja Magica în faza optimilor (6-4, 5-7, 5-7 cu Elise Mertens).

Simona Halep, traseul virtual de la WTA Madrid

Turul I - 6-2, 6-3 vs Shuai Zhang

Turul II - Paula Badosa

Optimi - Coco Gauff

Sferturi - Ons Jabeur

Semifinale - Aryna Sabalenka / Karolina Pliskova

Finală - Maria Sakkari / Garbine Muguruza.

WTA Mutua Madrid Open are loc în perioada 28 aprilie - 7 mai pe zgura din complexul de la Caja Magica. Face parte din categoria WTA 1000, are premii totale în valoare de $6.575.560, iar campioana en-titre este Aryna Sabalenka. Simona Halep s-a impus la edițiile din 2016 și 2017.