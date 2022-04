TENIS Marți, 26 Aprilie 2022, 20:11

Silviu Dumitru • HotNews.ro

Roger Federer, care a fost operat de trei ori la genunchi în ultimul an și jumătate și nu a mai jucat în nicio competiţie de la Wimbledon 2021, „a confirmat participarea sa” la turneul de la Basel la sfârşitul lui octombrie, au anunţat marţi organizatorii într-un comunicat citat de AFP.

Roger Federer Foto: Glyn KIRK / AFP / Profimedia

Roger Federer va juca la ATP Basel

„Roger Federer (...) va fi capul de afiş” al turneului organizat în oraşul său natal între 24 şi 30 octombrie, au scris organizatorii.

După Laver Cup la Londra (23-25 septembrie - n. r.), el a adăugat Basel în agenda sa şi a confirmat participarea sa conducerii turneului.

„Nerăbdător să joc acasă”, a comentat apoi pe reţelele de socializare elveţianul cu 20 de trofee de Grand Slam. El a fost depăşit la acest capitol la începutul anului de Rafael Nadal, câştigător al Australian Open şi ajuns la cota 21.

Federer, care va împlini 41 de ani în această vară, nu a mai jucat în circuitul ATP de când a fost eliminat de polonezul Hubert Hurkacz în sferturi de finală la Wimbledon în luna iulie.

La începutul lui martie, fostul lider mondial a spus că va reveni „la sfârşitul verii, începutul toamnei”.

„Mă simt bine, mult mai bine. Timp de două luni, am mers în cârje, a durat mult şi a trebuit s-o iau de la zero. A fost însă ceea ce trebuia să fac. Genunchiul nu era bine după Wimbledon. Acum ajung încet la o fază la care mă pot gândi la o revenire”, a explicat el atunci.

În urmă cu două săptămâni, Federer s-a declarat încântat de progresele pe care le-a făcut în materie de recuperare şi a postat mai multe fotografii pe Instagram.

Campionul elveţian, care a câştigat 103 trofee într-o carieră lungă de mai bine de douăzeci de ani, a jucat doar treisprezece meciuri în 2021 şi şase în 2020 şi este acum pe locul 41 în clasamentul ATP, scrie Agerpres.